Amnesty International retter krass kritikk mot politiet i Indonesia for overdreven maktbruk og manglende sikkerhetstiltak.

125 mennesker døde i opptøyer etter en fotballkamp i Malang på Øst-Java lørdag kveld, ifølge landets myndigheter.

Tragedien startet da tilskuere stormet banen etter kampen. Etter hvert brukte politiet brukte tåregass mot dem. Flere ble trampet ned og kvalt i kaoset.

– Vi formaner myndighetene til å gjennomføre en rask, grundig og uavhengig etterforskning av bruken av tåregass på stadion og sikre at de som har begått lovbrudd, blir stilt for retten, sier Usman Hamid, direktør for Amnesty International i Indonesia.

