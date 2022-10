annonse

Den nye monarken, som er kjent for sitt miljøengasjement, skulle holde tale til verdens ledere på klimatoppmøtet COP27, ifølge The Sunday Times. Toppmøtet finner sted fra 6. til 18. november.

Men planene ble endret etter at Truss motsatte seg det under en audiens med kongen etter at han overtok tronen, skriver avisen. Buckingham Palace bekreftet søndag at kongen ikke skal delta.

Dronning Elizabeth talte til det siste FN-klimatoppmøtet i november 2021, med velsignelse av Tory-regjeringen ledet av Truss’ forgjenger Boris Johnson.

– Lyttet til råd

Kong Charles’ kontor har tatt avstand fra avisens beskrivelse og omtaler endringen av planen som at kongen har lyttet til statsministerens råd.

– Med gjensidig vennskap og respekt var det enighet om at kongen ikke skulle delta, heter det i en uttalelse.

Saken kommer samtidig som det har oppstått spekulasjoner om Truss planlegger å redusere Storbritannias juridisk bindende klimaforpliktelser.

Den ferske regjeringen har en rekke statsråder som har uttrykt skepsis til målene om netto nullutslipp i 2050. Truss selv blir sett på som mindre begeistret for klimapolitikken enn forgjengeren Johnson.

Ifølge Sunday Times vil Truss neppe delta på COP27, som er den 27. konferansen for partene i FNs konvensjon om klimaendringer. Toppmøtet holdes i egyptiske Sharm el-Sheikh.

Storbritannia var vertskap for det forrige toppmøtet, som ble holdt i skotske Glasgow. I tillegg til den nå avdøde dronningen, talte både Charles og sønnen prins William til møtet. Kong Charles har deltatt på FNs klimatoppmøter i en årrekke.

