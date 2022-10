annonse

Lederne for ni Nato-land la søndag fram en felles uttalelse der de tar til orde for å finne en vei til Nato-medlemskap for Ukraina.

De ni oppfordrer også alle de 30 medlemslandene til å trappe opp den militære støtten til Kyiv.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kunngjorde fredag overraskende at landet søker om Nato-medlemskap og ønsker å få saken hurtigbehandlet. De skjedde samme dag som Russlands president Vladimir Putin kunngjorde at fire ukrainske regioner var annektert.

Medlemskap i Nato krever grønt lys fra samtlige 30 medlemsland, og det er lite som tyder på at Ukraina vil kunne bli med i nær framtid. At landet allerede er i krig gjør saken ekstra vanskelig.

Støtten til Ukraina er imidlertid sterk i de ni landene i Sentral- og Øst-Europa som frykter at Russland kan true dem hvis ikke landet stanses i Ukraina.

Lederne i Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen, Nord-Makedonia, Montenegro, Polen, Romania og Slovakia har undertegnet uttalelsen.

