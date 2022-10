annonse

Øyvind Eikrem uttalte seg i 2018 til Resett om et dobbeltdrap begått av en asylsøker i Trondheim. Det ble starten på «Eikrem-saken» ved NTNU. De var uenige i hans uttalelser og ville ha ham sparket.

Men Eikrem kjempet for sin jobb og det endte med et forlik der NTNU betalte ham millioner av kroner. De hadde tilsynelatende ikke så god sak som rektor Anne Borg trodde, og forsto at de måtte kjøpe seg ut. Dette er første gang Eikrem forteller sin versjon.

– Slik jeg nevner i samtalen, så er det nå helt entydig etablert at «avsløringen» var et innside-jobb fra personer ved min egen arbeidsplass, sier Øyvind Eikrem til Resett.

– Dette var et forsøk på revansje etter Resett-intervjuet i 2018. Det som er sjokkerende er at NTNU-ledere på høyt nivå medvirker.

Han mener også at Filter Nyheters PFU-felte artikkel 20. februar 2020 bare er en diskreditert historie med klipp og lim fra Gud vet hvor.

Slikt er det helt umulig å ta på alvor, mener Eikrem, og sier det burde være opplagt for en journalist at hvis en vil vite om hvordan noen ser på en ting, så er det bare å spørre personen direkte.

– Norsk presses slagsider er så opplagte at de er synlig for alle. Pressen er et demokratisk problem ettersom de er aktører for bestemte interesser, avslutter Eikrem.

