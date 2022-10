Brannfakkel fra ateist: – Koranen tillater aggressiv krigføring

annonse

Hvorfor skulle det muslimske flertallets tolkning av islam være riktigere enn ekstremistenes tolkning, spør ateist Lars Alm.

Det begynte med en debatt mellom Einar Gelius og Osamah Rajpoot. Gelius mener islam er krigersk, mens Rajpoot beskylder Gelius for å ikke ta til seg motkritikken han får. Nå går Lars Ask et skritt lengre, og mener Koranen tillater offensiv jihad.



«Det er trist at for Einar Gelius er misjonsiver etter å befeste et negativt syn på islam mer viktig enn å reflektere kritisk over den motkritikken han får», skrev Osamah Rajpoot 21. september, som signerer sine leserinnlegg som religionsviter.

– Om man leser Osamah Rajpoots siste svar til Einar Gelius på Religioner.no kan det virke som at noe av det sentrale er et positivt eller negativt syn på islam, men det som teller er om synet man har stemmer overens med virkeligheten eller ikke, skriver Lars Alm, styremedlem i Ateistene, i en respons til debatten på Religioner.no.

– Selv om ikke alt ved islam er negativt, så er et negativt syn på islam ofte høyst berettiget. Ikke alt med islam er positivt heller, mener Alm.



Alm skriver videre at det blir litt feil å beskrive Gelius’ syn som svært negativt, det blir en måte å sverte hans meninger. Det man må gjøre er å si noe om hans ytringer er sanne eller ikke – om hans syn stemmer overens med virkeligheten.

– Kanskje ekstremisters tolkning av islam er sann, men for de som ønsker å fremstille islam ensidig positivt er dette et problem, oppsummerer Alm. Han avslutter ved å si at «i motsetning til hva Rajpoot hevder på Religioner.no så tillater Koranen aggressiv krigføring – offensiv jihad».

