Som våre trofaste og tålmodige lesere har merket, har vi i Resett denne uken ikke publisert så mye som vi vanligvis gjør.

Dette skyldes blant annet at flere av våre medarbeidere er sykmeldt på grunn av en ekstraordinært stor arbeidsbelastning i det siste. Det er krevende å drive avis nesten døgnet rundt, og går blant annet ut over helse og familieliv.

Bedre blir det ikke av at vi siden i sommer har hatt lav bemanning. Noen av oss har jobbet mye, mye mer enn 150 timer i måneden. Mest arbeid har ansvarlig redaktør Maria Zähler og daglig leder Henrik S. Werenskiold hatt. Det har vært nonstop jobbing fra morgen til sent på kveld.

Vi kjenner til at våre lesere er bekymret for hva som skjer. Mange av dere har også støttet oss med donasjoner og abonnement, og det er derfor helt betimelig å spørre hva dere får igjen for pengene dere har avsett.

Resett ønsker med dette å opplyse våre lesere om hvorfor vi så brått sluttet å publisere, men også hva som skjer fremover. Frem til søndag kommer vi til å publisere fire-fem saker i døgnet for å «holde liv» i avisen.

Samtidig starter vi nedtellingen til et nytt Resett.

Neste uke kommer det store endringer i Resett. Vi skal fortsatt være en alternativ avis trygt plantet på liberal og konservativ grunn, samtidig som vi forblir partipolitisk uavhengige og kritiske til makthavere.

Samtidig tar vi grep for å skrive bedre, lengre og mer innsiktsfulle nyhetssaker og kommentarer. I tillegg til løpende nyheter fra politikk, kultur og næringsliv vil vi spesialisere oss på utenriksstoff på høyt nivå.

Ting som skjer i Europa, Midtøsten og ikke minst Kina har økende relevans for Norge, så vel når det gjelder sikkerhet og beredskap som samfunnsliv. Det er derfor avgjørende at vi nordmenn vet mer om hvordan beslutningstakere og opinionspåvirkere i andre land tenker og handler, både offisielt og i kulissene.

Et eksempel er Tysklands debatt om gasspris, fornybar energi og atomkraftverk. Det som tyskerne mener om dette, kan potensielt få stor betydning for oss her i Norge, men lar oss samtidig tilpasse eller forberede oss.

Vi takker våre lesere som har stilt opp for oss. Deres velvilje og tålmodighet gjennom årene fortsetter å imponere oss, og gjør oss samtidig ydmyke og ikke minst enda ivrigere etter å ikke skuffe dere, men levere over forventning.

Med fare for å misbruke lesernes sympati ber vi snilt om forståelse for at Resett frem til mandag vil kjøre for halv maskin mens våre medarbeidere får samlet kreftene, samtidig som vi forbereder et nytt og enda bedre Resett.

Resett skal fortsatt ha løpende nyhetssaker som er gratis for alle samt vår egen journalistikk som går i dybden av komplekse saksforhold og bidrar med innsikt om ting som berører enkeltmennesker, samfunn og Norge som land.

Sist, men ikke minst garanterer vi at kommentarfeltet skal bestå – åpent og tilgjengelig. Det kan du regne som et bindende løfte fra Resett.

Vi håper at du som leser blir med oss videre.

