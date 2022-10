annonse

Erlend Kristensen fra Miljøpartiet De Grønne i Rogaland mener vi går mot en dyrtid. Når vi på toppen av dette har ekstraordinært høye energipriser, skaper det store problemer.

– Men en ensidig makspris vil ikke balansere markedet og lede til at energimarkedet kollapser. Det kan føre til tomme vannmagasiner og rasjonering av strøm. Dit er det ingen som vil, utenom Putin, skriver Kristensen i Aftenbladet.

– EU vil innføre en solidaritetsavgift som i sin helhet skal betales tilbake til folket på en sosialt rettferdig måte. Slik kan en altså innføre en makspris, samtidig som vi balanserer tilbud og etterspørsel i markedet som før.

annonse

Kristen er forfatter av boken «(H)el sykkel». Tanken er at vi får en komplett eller hel sykkel når vi setter en elektrisk motor på en sykkel. Hvis vi satser på elsykkelen, har vi løst køproblemene i byene. I tillegg er elsykling kjekt uten at bakker og motvind blir et problem, står det forlagets omtale av boken.

Les også: Tybring-Gjedde angriper «bilfritt byliv»: – Egoistisk politikk for de få (+)

Erlend Kristensen forteller at MDG har kjempet for klimabelønningen i forbindelse med innføring av nødvendige miljøavgifter. Hensikten er at det fossile skal prises ut og tape terreng, mens ren energi stadig skal vinne frem. EUs løsning vil også lede til at vi raskere dekarboniserer energimarkedet og fremmer det grønne skiftet.

annonse

– Klimabelønningen, eller nå også med navnet solidaritetsavgift, er altså ikke bare Putin sin bane, men også superviktig for å løse klimakrisen, skriver Kristensen.

– Hvorfor ikke flere partier i Norge støtter EUs og MDGs forslag til løsning, er derfor spesielt. Hvordan kan vi la klima vinne og Putin tape energikrigen?



Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT