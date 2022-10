annonse

I dag klokken 11 ble Nobels fredspris for 2022 kunngjort.

Denne gangen deles prisen på tre mottakere:

Ales Bjaljatski: hviterussisk menneskerettighetsaktivist, grunnlegger av Vjasna-senteret for menneskerettigheter. Bjaljatski har sittet i fengsel fra 2011 til 2014 og igjen fra 2020, da det fant sted prodemokratiske demonstrasjoner.

Memorial: russisk menneskerettighetsgruppe som i år ble stengt av landets myndigheter. Grunnlagt i 1987 i Sovjetunionen. I senere år beskyldt for ekstremisme og terrorstøtte. Ble i 2021 vedtatt tvangsoppløst av myndighetene.

Center for Civil Liberties: tsjekkisk tankesmie som arbeider for å styrke demokrati og menneskerettigheter i Ukraina.

På spørsmål fra pressen hevder Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen at årets tildeling ikke er rettet mot Russlands president Vladimir Putin, som beordret krig mot Ukraina – av ham selv omtalt som en militær spesialoperasjon – 24. februar. Samtidig har Putin strammet grepet rundt den offentlige debatten i Russland.

Reiss-Andersen mener at Nobelkomiteen alltid gir prisen for noe og til noen, men aldri mot noen. Det spørs om alle tror på den påstanden.

Ikke desto mindre hives fredsprisen inn i et sammensatt sosiopolitisk bilde som har dominert Europa de seneste årene, nemlig menneskerettighetene i Hviterussland etter de prodemokratiske demonstrasjonene i 2020 og i Russland før og ikke minst etter at Putin gikk til angrepskrig mot Ukraina tidligere i år.

Arbeiderpartiet tolker tildelingen som et spark mot Putin og Lukasjenko.

Aleksandr Lukasjenko er Hviterusslands president siden 1994. Sammen med sin autoritære stil har dette gitt ham tilnavnet «Europas siste diktator». Uttalelser fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som Norges regjering utgår fra, setter pristildelingen i sammenheng med autoritære ledere og krigen i Ukraina.

– I en tid hvor menneskerettighetene er under press er dette en svært viktig utdeling, sier Åsmund Aukrust (Ap), nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, i en uttalelse til NTB. Aukrust mener tildelingen er særlig aktuell fordi den går til krefter som kjemper mot undertrykkelse, samtidig som det pågår en krig i Europa.

– Prisen i år er et kraftig signal om behovet for fred og økt fokus på frihet og menneskerettigheter i vår egen del av verden. […] Dette er et arbeid som har blitt ytterligere aktualisert gjennom krigen i Ukraina, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder for Senterpartiet, i en kommentar til NTB.

