Fylkespolitikerne i Trøndelag har enstemmig vedtatt at det ikke blir elferger fra 2025.

Grunnen er at tilbud på elferger blir dyrere enn andre alternativer, og uten økonomisk støtte blir det for dyrt. Fylket legger ut anbud på åtte fergestrekninger i Trøndelag fra 2025 til 2030.

– Det er helt håpløst og kjempetrist, sier fylkespolitiker og gruppeleder Rakel Therese Trondal (SV) i Trøndelag til NRK, og forteller at uten støtte blir det ikke elferger:

– Da ser vi ingen annen råd enn å være økonomisk ansvarlig, og lyse ut anbud i Trøndelag uten nullutslipp.

Trøndelag fylkeskommune har bedt om en avklaring fra regjeringen siden mai. De trenger å vite om de får støtte til elferger, nye kaier og ladeutstyr. Foreløpig har svaret vært nei.

I fjor forsvant støtten fra Enova til ladeutstyr til ferger og hurtigbåter, som har blitt gitt i fem år.

– Støtten forandret hele fergesektoren i Norge ved at Enova tok en andel av kostnadene med å byge ladeutstyr. Det var kjempeviktig, men er stoppet, sier Konrad Pütz, direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.

Saken fortsetter.

Pütz sier de har jobbet lenge for å legge om til lav- og nullutslipp på ferger og hurtigbåter. Men at en kompensasjon er nødvendig.

Det er ikke bare Trøndelag som etterlyser statsstøtte. Det gjelder også Vestland fylke. Deres klimasatsing på utslippsfrie elferger har skapt økonomisk hodebry. NRK skrev i november 2020 at prosjektet har kostet store summer og resultert i dyrere billetter og et fergeopprør. Fylket hadde budsjettert med 55 millioner kroner i statsstøtte, men posten var ikke med i statsbudsjettet.

– Vi var både overraska og skuffa over det. Vi kan nesten ikke forstå at det går an, det vil være helt urimelig om vi ikke blir kompensert for disse investeringene i grønn energi, uttalte gruppeleder for Venstre i Vestland fylkesting, Geir Kjell Andersland, den gang.

