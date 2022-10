annonse

Lars Haltbrekken sitter på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti, og sier at de som «helt gratis» har tjent seg rike på «fellesskapets verdier», endelig skal få bidra mer til fellesskapet.

– Reaksjonene på lakseskatten lot ikke vente på seg. Og det er ikke så rart. Skatten kommer til å koste for laksebaroner som Witzøe.

– Dette er et eksempel på et selskap med eiere på toppen, som har betalt prosentvis ekstremt lite av det de har tjent, på å bruke fellesskapets verdier, helt gratis, skriver Haltbrekken i Trønderdebatt, og fortsetter:

– Signalet regjeringa sender når de velger å la denne gruppa betale mer, når vi opplever høye priser på stort sett alt og naturen er under press, er viktig og bra.

Haltbrekken mener det er bare rett og rimelig at pengene folk tjener på fellesskapet, skal beskattes. Ikke bare på lønn, formue eller eiendom, men ene og alene på at de benytter seg av de områdene vi eier sammen, for å tjene penger.

– Derfor er lakseskatten godt nytt for vanlige folk. Det gir oss mer penger til skole, helse, barnehager, jernbane og alle de andre ordningene vi satser på i fellesskap. Tjener du penger på fellesskapet, skal du også bidra til fellesskapet. Så enkelt er det, sier Haltbrekken.

Paul T. Aandahl, analytiker i bransjeorganet Norsk Sjømatråd, har tidligere sagt til Resett at de ser en dreining mot fryste lakseprodukter i land som Spania, Tyskland og Polen. Han sier videre at med utsikter til økonomiske nedgangstider i Europa risikerer man at konsumentene går over til å kjøpe billigere sjømatprodukter enn laks.

