TV 2 har fortalt om syriske Mohammed og familien som ble de tvunget over i gummibåter av den greske kystvakten. Det endte med at to av barna og ektefellen druknet.

– Dette er en sak som jeg ser svært alvorlig på, og derfor har jeg veldig nær kontakt med den greske regjeringen om dette, sier EUs justiskommissær Ylva Johansson til TV 2.

Til sammen 11 personer druknet, sju av dem var barn. Mohammed beskriver det som et «pushback» fra den greske kystvakten.

Men greske styresmakter nekter for at de driver med pushbacks, og avviser all skyld for forliset.

Ylva Johansson er en svensk politiker for Socialdemokraterna. Hun var riksdagsmedlem fra 1988 til 1991 og igjen fra 2004. Hun ble i 2019 utnevnt som europakommissær. Tidligere har hun vært utdanningsminister og sosialminister, ifølge Wikipedia.

Vi trenger innvandring, men vi trenger det i trygge rammer, sier Ylva Johansson, og understreker at det er viktig at alle medlemsland står opp og forsvarer de verdiene som EU er bygd på, og en av disse er retten til å søke asyl.

Johansson advarer Hellas om at EU-penger kan bli holdt tilbake hvis landet ikke følger grunnleggende menneskerettigheter – som retten til å søke asyl.

– Det skal også sies at det er et krav vi har fra Kommisjonen om utbetalinger av penger, at man også har systemer på plass som sikrer at menneskerettigheter blir fulgt.

Mange tar veien over havet for å skape seg et nytt liv. Noen får et nytt hjem, andre sendes tilbake, fordi de ikke oppfyller kravene for opphold.

Men felles for alle, er retten til å prøve sin sak. Derfor skal ikke et land tvinge folk tilbake, det som kalles «pushbacks».

