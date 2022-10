annonse

Qasim Ali er leder i Minorg (organisasjon for minoriteter i Norge), og skriver at å hevde at muslimsk tro kan forklare voldskriminalitet i Sverige, er imidlertid like ulogisk som å forklare skytevold i USA med kristendom.

– Anti-muslimsk hat er ikke noe nytt i Sverigedemokraterna (SD). Det har eksistert helt siden partiet ble grunnlagt av gamle nasjonalsosialister og hvit makt-aktivister i 1988.

– Islamofobien har imidlertid kommet mer i forgrunnen siden årtusenskiftet, fordi de politiske hovedstrømmene har vært mer aksepterende overfor muslimfiendtlighet enn rasisme, antisemittisme og homofobi, skriver Qasim Ali i Utrop.

Ali mener det er en uintelligent feilslutning å trekke en direkte kausalforbindelse mellom religion og gruppetilhørighet på den ene siden, og narkotikakriminalitet på den andre.

– For å forstå hvorfor SD har vunnet frem med sin hatretorikk, er det imidlertid ikke tilstrekkelig å se på hva som har vært fokus i valgkampen. En må også se hen til det som er blitt fortrengt fra dagsordenen: Det voksende inntekts- og formuegapet mellom arbeidere og kapitaleiere, problemene med konkurranseutsetting av velferdstjenester, økende skatteflukt og den eksistensielle klima- og miljøkrisen, sier han.

Lederen i Minorg skriver videre at hvis SD og andre høyrepartier ønsker å stagge flyktningstrømmen til Sverige, bør de utfordres til å gjøre noe for å stanse den globale oppvarmingen og de humanitære katastrofene som tvinger millioner fra land i sør på flukt.

– Ekstreme og høyrenasjonalistiske partier er illiberale. SD har bygget opp trollfabrikker med partilønnede nettkrigere som orkestrerer hån, hat- og trusselkampanjer mot meningsmotstandere – inkludert unge kvinnelige klimaaktivister. Likevel må europeiske medier, akademikere, progressive politikere og samfunnsborgere alle ta et ansvar for å forhindre videre utbredelse av fascistisk tankegods i Europa, advarer Ali.

