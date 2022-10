annonse

Det har vært mye snakk om økt skatt og ekstraskatt for kraftselskaper og laksebaroner. Staten trenger penger for å dekke sine økende utgifter. Men hva bruker politikerne våre penger til?

I regjeringens forslag til statsbudsjettet 2023 skriver de at klimaendringene er en av de største truslene mot menneskeheten og at de vil forene klima- og bistandspolitikken. Norge gir bort 40,5 milliarder kroner i bistand. Forvaltningen koster alene 2,3 milliarder kroner. Forening av klima- og utviklingspolitikken har fått en prislapp på 150 millioner kroner.

Videre skal regjeringen bruke 20 millioner på å fremme mangfold og talentutvikling innen film og dataspill. De vil også øke tilskuddene til organisasjoner som arbeider med å fremme mangfold innen kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (LHBT+-organisasjoner) med 15 millioner kroner.

Det foreslås også 204 millioner kroner til tiltak for å styrke språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn i barnehage, et tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn på 22 millioner kroner, og 124 millioner kroner til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge.

Budsjettposten «09.70 Integrering og mangfold», som administreres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, har blitt økt med 153 prosent, fra 7,6 milliarder kroner til 19,3 milliarder kroner.

Regjeringen ønsker å bidra til god integrering ved å få flere innvandrere i arbeid, bygge sterkere fellesskap og gode fellesarenaer, fremme likestilling og bekjempe negativ sosial kontroll, går det frem.

Ved å etablere et nytt system for prøver i norsk og samfunnskunnskap ønsker regjeringen å ivareta innvandreres mulighet til å oppfylle krav i regelverket i forbindelse med søknad om permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap eller opptak til høyere utdanning samt dokumentere norskferdigheter ved jobbsøking.

Videre vil regjeringen innføre et ferietillegg til dagpenger på lik linje som folk i jobb. Regjeringen foreslår også å avvikle alternativet med lang opptjeningsperiode på dagpenger, slik at bare inntekt de tolv siste kalendermånedene kan legges til grunn. Utgiften «Inntektssikring ved sykdom, arbeidsavklaring og uførhet» har økt med 6,9 prosent og har nå passert 200 milliarder kroner.

Barne- og familiedepartementet skal dele ut 3,7 milliarder kroner til religion, en økning på 7,2 prosent. Nærings- og fiskeridepartementet skal ha ansvaret for grønn omstilling i næringslivet for å nå klimamålene. Dette innebærer blant annet forslag om en ny utlysning under «Grønn plattform» med en ramme på 600 millioner kroner i perioden 2023-2025. Videre foreslås rammen for Innovasjon Norges Grønne vekstlån økt til 900 millioner kroner. Det foreslås også en tilførsel av kapital til Siva SF og Nysnø Klimainvesteringer AS. Sistnevnte er heleid av staten, og har som formål å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer.

Bevilgningen til gjennomføring av jordbruksavtalen foreslås økt med 5,5 milliarder kroner. Det skal bidra til kompensasjon og gi grunnlag for forbedrede inntektsmuligheter i næringen. Regjeringen foreslår også etablering av Bionova for å bidra til reduserte klimagassutslipp og økt karbonopptak samt overgang til en mer sirkulær bioøkonomi. Bionova skal bidra til å nå Norges lovfestede klimamål samt regjeringens omstillingsmål.

