Næringsminister Jacob Rees-Mogg mener Vladimir Putins krig i Ukraina gjør olje- og gassleting avgjørende for landet.

– Putins ulovlige invasjon av Ukraina betyr at det nå er viktigere enn noen gang at vi får mest mulig ut av våre energiressurser og at vi styrker vår energisikkerhet nå og inn i fremtiden, sier Rees-Mogg i en pressemelding.

E24 skriver at britiske myndigheter vil at det skal skje raskt. De vil bli prioritere områder som er tett på infrastruktur og «har potensial til å utvikles raskt.»

– Søkere vil bli oppfordret til å by på disse områdene slik at de kan settes i produksjon så snart som mulig, skriver NTSA i meldingen.

Myndighetene håper de første lisensene er tildelt innen andre kvartal neste år, og det vil nok ta rundt fem år å få produksjonen i gang.

Men Greenpeace er svært kritiske til åpning for mer leting og utvinning av olje og gass. Organisasjonen mener også at økende olje- og gassproduksjon vil ikke påvirke prisene.

– Nye olje- og gasslisenser vil ikke redusere energiregningene for familier som sliter denne vinteren eller vintere som kommer, og heller ikke gi energisikkerhet på mellomlang sikt, sier Philip Evans i Greenpeace UK, ifølge BBC.

