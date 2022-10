annonse

Skipsreder Herbjørn Hansson har i lang tid vært kritisk til det norske skattesystemet og mener norske politikere ikke forstår næringslivet.

– De skjønner ikke hvordan verden ser ut. Poenget er at de som er velstående, klarer seg alltid, mens de som er nederst ved bordet alltid taper. De kan ikke reise til Sveits eller andre steder, sier Hansson til Nettavisen, og legger til:

– Vi har hatt to generasjoner med politikere som aldri har vært i praktisk arbeid. Det preger situasjonen her hjemme. Folk flest er kloke og har gjennomskuet de politiske myndighetene her på berget.

Hansson har sett utflyttingen på nært hold, og har selv en sønn som har bodd tjue år i utlandet. Han redd for at ressurspersoner og kapital forsvinner ut av landet.

– Det jeg reagerer på, er kunnskapsløsheten. Den er ødeleggende. Det ligger i bunnen av alt dette, og derfor er Senterpartiet nå under sperregrensen.

– De skjønner ikke hva internasjonal business er, som jeg anser som min bakgrunn. Jeg har operert internasjonalt hele livet, og folk flest er ikke dumme, mener skipsrederen.

På spørsmål om ikke rike mennesker bør bidra mer, svarer Hansson:

Saken fortsetter.

– Jo, men vi har ikke rike mennesker i Norge lenger. De har flyttet ut. Vi kan ikke stenge mennesker inne i en fri verden, det skjer kun i totalitære systemer, sier han.

– Hvis du skal skattlegge mennesker, må det være fordi du har bruk for penger, ikke bare for å straffe dem. De velstående i Norge skal selvsagt betale til fellesskapet, men nå er hovedpoenget å flå de rike, og flere av dem har flyttet. Så skal de flå de fattige.

Skipsrederen har full forståelse for at Røkke velger å flytte:

– Det koster han cirka 40.000 kroner per time å være i Norge. Han har ikke råd til å betale 40.000 kroner i timen, og derfor flytter han, sier Hansson til TV 2.

