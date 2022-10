annonse

Kommunenes landsforbund i Storbritannia anbefaler «fødende forelder» istedenfor mor og far.

De vil også unngå begreper som annengenerasjons, expat, økonomisk migrant, depriverte nabolag, hjemløse og livsstilsvalg.

I en atten sider lang inkluderende språkguide fra Local Government Association går det også frem at «God ettermiddag, mine damer og herrer» heller bør erstattes med «God ettermiddag, alle sammen», skriver The Sun.

Språkguiden forklarer: «Folk som ikke er «damer» eller «gentlemen» kan kjenne igjen forskjellen, føle seg inkludert og at de hører til. Den skal være til hjelp til å forstå den rollen språket spiller «som innlemmer likhet, rettferdighet, mangfold og inkludering».

Guiden inneholder tolv prinsipper, inkludert «respektering av mennesker fra marginalisert og minoritetsbakgrunn».

En arbeidstakers identitet eller egenskap skal kun refereres til «når det er relevant, nødvendig og/eller initiert av personen». Språkguiden sier også at «erfaringer med traumer, rasetraumer og eksklusjon allerede oppleves uforholdsmessig høyere av LHBTQ+, svarte og nevrodivergente mennesker på arbeidsplassen».

Kommunestyrene er forpliktet til å sikre at alle blir behandlet med verdighet og respekt. «Denne veiledningen er laget for å hjelpe kommunestyrene til å sikre at alle blir støttet og respektert når de oppsøker sine lokale offentlige tjenester for å få hjelp», heter det.



