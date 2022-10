annonse

Toyotas konsernsjef Akio Toyoda heller kaldt vann i årene på dem som vil sette tidsfrister for å forby vanlige biler og innføre kun elbiler.

– Dette vil ta lenger tid enn mediene liker å få oss til å tro, uttalte Toyoda.

Automotive News skriver at japaneren betegnet 2035-målet som «vanskelig» og et eventuelt 2030-mål som «svært vanskelig». Toyota-sjefen er ikke alene om å mene det.



Tidligere toppsjef Herbert Diess i Volkswagen påsto det samme under klimakonferansen i Glasgow november 2021, og sa at 2040 er en urealistisk frist for helelektrifisering, ifølge Motor.

Toyoda fortalte videre at de leverer biler til over 200 land med svært forskjellige behov og forutsetninger.

Han tror at hydrogenbiler kan være en langsiktig løsning og at ladehybrider kan være det mer kortsiktige svaret.

Ikke desto mindre har Toyota store planer om elbiler, og har som mål å introduserer tredve stykker innen 2030.

