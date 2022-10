annonse

Egeland er leder i Flyktninghjelpen, og sier at utvikling er avgjørende for stabilisering av sårbare stater.

Han advarer mot at det historiske bistandsmålet er knust med statsbudsjettet 2023, til tross for at denne budsjettposten i teorien kan økes uten at pris- og lønnsveksten i Norge dermed påvirkes nevneverdig.

– I 2016 ble det inngått et historisk forlik om å bruke én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til å bekjempe fattigdom og nød, skriver Jan Egeland i Dagens Næringsliv.

– Dette var en kampsak for Arbeiderpartiet og sittende utenriksminister Anniken Huitfeldt. På grunn av enigheten har bistandsbudsjettet økt i kroner og øre hvert eneste år, men andelen av budsjettet har vært den samme.

Egeland sier at regjeringen likevel foretok flere kutt i bistandsposter eller «omprioriteringer» i revidert nasjonalbudsjett i vår med begrunnelsen om å bidra til nødvendige innstramninger i norsk økonomi.

I all hovedsak brukes bistandsbudsjettet utenfor norsk realøkonomi, og derfor vil ikke penger som brukes til å kjøpe mat til sultrammede barn i Somalia eller Jemen bidra til høyere boliglånsrente for deg og meg, argumenterer Egeland, sier at vi har et moralsk ansvar:

– Det er ikke vanskelig å argumentere for det moralske ansvaret Norge har for å hjelpe, og særlig i en tid hvor land etter land kutter i budsjettene sine, mens Norge tjener gode penger på eksport av olje og gass.

