For deg som leser er de umiddelbare endringene at kommentarfeltet forblir åpent og at færrest mulig artikler legges bak betalingsmur.

Forrige uke var det akutt krise for Resett. Egenkapitalen var tapt, bankkontoen var tom, og det var ikke lenger mulig å opprettholde driften av selskapet. 2. oktober gikk styret i Resett derfor inn for at selskapet skulle melde oppbud. Gjentatte forsøk i høst på å hente inn ytterligere kapital til selskapet hadde ikke lykkes.

Dermed så det ut som at skifteretten var uunngåelig. Jeg bestemte meg for å gjøre et siste forsøk. Forrige mandag bad jeg om at styret ventet noen dager med å melde oppbud for å se om det var mulig å få til en overtakelse av selskapet.

Jeg kom inn på eiersiden i 2018, og har frem til nå hatt en heller beskjeden aksjepost. Tirsdag fremmet jeg bud på et symbolsk beløp for samtlige aksjer i Resett. Jeg tok forbehold om en akseptgrad på minst nitti prosent, slik at jeg kunne ta full kontroll over selskapet og gjennomføre en nødvendig restrukturering. Tilstrekkelig akseptgrad fra aksjonærene er nå oppnådd, og jeg er dermed Resetts største eier.

Det betyr at Resett vil leve videre.

Hvorfor valgte jeg å spytte friske penger inn i en avis som, etter fem års drift, fortsatt ikke går med overskudd? Svaret er en stor porsjon idealisme, men også overbevisning om at avisen lager god journalistikk og på sikt kan bli økonomisk levedyktig.

For å generalisere noe, vil jeg si at mediene i stadig mindre grad oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Der store deler av mediene har mest fokus på å gi folket brød og sirkus, og i sin journalistikk ofte tildekker, farger eller fordreier, vil Resett forsøke å gjøre det motsatte.

I Resett skal vi heie på andre aktører i pressen som utøver kritisk journalistikk, ikke minst våre «konkurrenter» i de alternative mediene, fremfor å snakke disse ned. Resett skal fortsatt være partipolitisk uavhengig. Det finnes fornuftige synspunkter og personer i alle partier.

Ønsker du å bidra til innholdet i Resett, oppfordres du til å skrive leserinnlegg eller kanskje til og med rette en forespørsel om å kunne bli kommentator i avisen. Redaksjonen tar gjerne imot bidrag fra ulike politiske ståsted.

Som nevnt i starten av artikkelen vil kommentarfeltet forbli åpent. Dette var en sentral motivasjon da jeg valgte å kjøpe Resett. Ytringsfrihet er svært viktig for meg. Skal man beholde dette demokratiske prinsippet, så må man kjempe for at også de man er uenig med skal ha rett til å uttale seg. Jeg mener det er en økende tendens til forsøk på å innskrenke ytringsrommet i samfunnet. For å bidra til å motvirke dette har jeg som ny eier bestemt at Resetts kommentarfelt forblir åpent. Debattens moderering, format og tekniske løsninger er imidlertid et redaksjonelt ansvar.

Samtidig som Resett er avhengig av inntekter fra abonnementer og donasjoner, vil vi fremover søke å øke våre reklameinntekter. Din innsats som leser er derfor viktig: kommenter, lik og del i sosiale medier! Dersom du bruker annonseblokkering, er det svært hyggelig hvis du kan gjøre et unntak for Resett. Resett vil tilpasse sine kostnader til de inntekter vi har. Høyere inntekter vil derfor medføre at det kan produseres flere saker og drives mer tidkrevende journalistisk arbeid.

Etter at restrukturering er gjennomført, vil vi søke å få flere aksjonærer i selskapet, det være seg ansatte, andre bidragsytere og ikke minst lesere.

Vi har fått mange gode innspill fra dere siste par dagene til hvordan Resett kan bli bedre. Både ros og ris (helst konstruktiv) mottas med stor takk!

