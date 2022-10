annonse

De seneste ukene har russerne flyktet hals over hode.

Ukrainernes varslede motoffensiv i Øst- og Sør-Ukraina lot vente på seg. Men da den først ankom, ble det gjort vei i vellinga. På kort tid frigjorde ukrainske styrker Kharkiv oblast og deler av Donetsk oblast, herunder byer som Izium og Lyban samt det kulturhistorisk viktige stedet Svjatohirsk langs De hellige åser.

Under sin retrett har russiske styrker etterlatt seg en mengde stridsvogner, haubitser og andre våpen. Disse settes nå inn i den fortsatte kampen for å drive russerne ut av Ukraina, skriver The Wall Street Journal.

Ukrainernes gjennomslag i Kharkiv skal alene ha gitt tilgang til hundrevis av enheter, fra stridsvogner til ammunisjonslagre. Noen av enhetene beskrives som klare for umiddelbar bruk, mens ødelagte våpen plukkes sammen for å skaffe reservedeler. Ukrainerne fant også sovjetmateriell som de selv nesten var tomme for.

For å vurdere betydningen av de kaprede våpnene, kan disse sammenliknes med våpnene som Ukraina har mottatt fra Vesten. Ukraina skal minst ha tatt 421 stridsvogner fra russerne, mens Vesten har levert 320 stykk.

Av stridskjøretøy for infanteri og pansrede stridskjøretøy stammer henholdsvis 445 og 192 fra russerne, mot 210 og 40 fra Vesten. Unntaket er flerrørs rakettkastere, hvor Vesten har levert flere (70) enn russerne har mistet (44).

I tillegg kommer våpen og kjøretøy som russerne etterlot seg da de trakk seg ut av Kyiv, Kyiv oblast og Nord-Ukraina tidligere i år.

Det hører med til fortellingen at Russland også har overtatt mye våpen og utstyr fra ukrainske styrker, særlig i krigens første måneder, da russerne med stor fremgang la under seg det meste av oblastene Kherson, Zaporizjzja og Donetsk.

Ifølge Oryx, som presenteres som et konsulentfirma med etterretning basert på åpne kilder, har Russland siden krigens begynnelse 24. februar kapret 109 stridsvogner, 15 selvdrevet artilleri og 62 stridskjøretøy for infanteri fra ukrainske styrker.

Et av de seneste tilskuddene til Ukrainas armé er stridsvognen T-90, som de ikke hadde før krigen. Vesten har ikke sendt Ukraina vestlige stridsvogner, men Polen og Tsjekkia har forsynt landet med over 230 oppgraderte T-72 stridsvogner.

