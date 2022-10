annonse

Universitetet vil ikke påklage Datatilsynets vedtak om innsyn i Eikrems e-poster.

NTNUs ledelse vil ikke påklage Datatilsynets avgjørelse om at universitetet ikke hadde hjemmel da det i juli 2020 tok seg inn på e-postkontoen til førsteamanuensis Øyvind Eikrem, skriver NTNU i en pressemelding.

Khrono skriver at Datatilsynets avgjørelse kan påklages til Personvernnemnda, men NTNU har bestemt seg for ikke å benytte seg av denne muligheten. Klagefristen var 10. oktober.

– Vi erkjenner at NTNU i denne saken ikke har hatt tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre et så inngripende tiltak som et e-postinnsyn er, sier Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU, i pressemeldingen fra universitetet.

– Som en statlig virksomhet skal ikke NTNU operere i juridiske gråsoner, verken i personalsaker eller andre saker. Ansatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere skal være trygge på at vi følger god forvaltningsskikk, sier Haugstad.

Øyvind Eikrem har nå fått et brev hvor NTNU beklager det som har skjedd, opplyser Haugstad. Eikrem bemerker selv at stadige beklagelser koster lite.

– NTNU har nå altså beklaget to ganger. Først rektor Bovim i 2018 etter Resett-intervjuet, nå Haugstad på grunn av lovbrudd med innsyn. Min anbefaling til NTNUs styre er at det nedsettes en uavhengig granskningskommisjon for å se på alle sider av saken, inkludert hva ledelsen har drevet med. Beklagelser betyr lite hvis de ikke følges opp med handling, sier Øyvind Eikrem i en kommentar til Resett.

