I stortingsvalget 2021 lovet Jonas Gahr Støre at det nå var vanlige folks tur.

Da siktet Arbeiderpartiets leder til skattelettene som bedrifter og multimillionærer angivelig hadde nytt under åtte år med Erna Solberg fra Høyre som statsminister. Nå var det vanlige folks tur til å få noe, slo Støre fast.

Uttalelsen har deretter hjemsøkt Støre etter at han oktober i fjor tiltrådte som statsminister. Blant annet på grunn av de rekordhøye strømprisene har flere harselert med at det nå er vanlige folks tur til å bli ribbet.

– Nå er det vanlige folks tur til å bli fattige, sier en frivillig for organisasjonen Hjelp oss å hjelpe Østfold. Hun slår av en prat med NRK utenfor en dagligvarebutikk hvor hun nettopp har hentet donerte matvarer. Disse skal formidles til det kvinnen beskriver som et økende antall husstander som sliter.

Trenden bekreftes av Kirkens Bymisjon. Avdelingsdirektør Janne Olise Raanes forteller NRK at flere tar kontakt desto mer prisen på mat, strøm og drivstoff stiger.

– Dette er ikke folk som har en hytte på høyfjellet som gir en ekstra strømregning. De er redde for at leksene må gjøres på et iskaldt barnerom, sier Raanes.

Hos Nav Fredrikstad opplyser teamleder Iren Marie Humlekjær at de aldri før har hatt så mange som søker om sosialhjelp. Hun registrerer dessuten at mange av søkerne ikke tidligere har hatt befatning med denne typen offentlige ytelser.

