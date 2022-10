annonse

Aller først vil Resett takke leserne for tålmodigheten.

Forrige uke hadde Resett heller lav aktivitet. Mandag og tirsdag ble det nesten ikke publisert nyheter. Deretter fulgte det fire-fem saker i døgnet.

Grunnen var ikke bare at flere medarbeidere var sykmeldt, men at vi endelig også fikk de nødvendige forutsetningene på plass for å tilpasse Resett den utfordrende situasjonen som både vi og Norge som land og folk befinner seg i.

Resett har ikke lenger et titalls medarbeidere. Samtidig merker våre lesere at matvarer, strøm og alt annet blir dyrere. Derfor kunne tiden ikke passe bedre for å gjennomføre et mindre, nedskalert Resett som er billigere å drive.

I dag skjer det flere viktige endringer i Resett:

Åpningstidene strammes inn: De seneste årene har vi publisert journalistikk fra klokken 6 til 23. Dermed smøres ressursene tynt utover. Våre nye åpningstider blir fra klokken 9 til 21 i hverdagene og fra 10 til 18 i helgene.

Frem til nå har vi publisert nyheter og kommentarer hvert 60. minutt. Heretter blir publiseringsfrekvensen hvert 90. minutt. Det gir oss tid til å skrive lengre og bedre enn vi har gjort til nå.

Frem til nå har vi publisert nyheter og kommentarer hvert 60. minutt. Heretter blir publiseringsfrekvensen hvert 90. minutt. Det gir oss tid til å skrive lengre og bedre enn vi har gjort til nå. Vi satser mer på utenriks: Det er viktig for nordmenn å vite hva som skjer i Europa, Midtøsten og Kina, men også Afrika og Amerika. Resett ønsker å levere utenriksstoff på høyt nivå, men samtidig i enkelt format og med vidd.

Vil bruke NTB mindre



Norske mediekonsumenter er overmette på innenriksstoff. Nesten uten unntak handler aviser, radio og TV om ting som skjer i Norge. Ja, forleden ble det lansert en ny avis som utelukkende skal dekke norsk politikk – en millionsatsning som nok i stor grad vil dreie seg om «hva og hvem» på Stortinget.

Det lille som er av utenriksstoff i Norge, er gjerne på nivået «Trump er slem, Bolsonaro er slem», epitomert med VGs famøse forside av USAs 45. president påtegnet Hitler-bart. Vi trenger et høyere, mer seriøst nivå.

For oss nordmenn er det selvsagt Norge som er nærmest og dermed viktigst. Samtidig har 2022 så tydelig vist hvordan krig, energikrise og andre hendelser så brått rammet oss, men samtidig – sett i ettertid – kunne forutses hvis mediene i større utstrekning og mer inngående hadde formidlet alle faretegnene.

Det er ikke Resetts oppgave å dekke hva KrF-politikere mener om skolemat eller at en enebolig brant ned til grunnen. Eller rettere sagt: Når flere andre aviser skriver om dette, kan Resett prioritere andre saker. Dette er da også noe som leserne forventer fra oss, at vi tilbyr noe som andre ikke har.

I fem år har NTB stått for stabile leveranser av nyheter. Det vil Resett takke for. Samtidig er NTB nødvendigvis generalister. Det ligger i nyhetsbyråenes natur at de formidler kortfattet og dagsaktuelt, ikke dyptgående, analytisk og detaljert. Heretter vil vi bruke NTB mindre for å vie oss til lengre, innsiktsfulle artikler.

Satser på utenriksstoff

Fremover, ikke minst når vi spesialiserer oss på utenriksstoff, vil Resett gå i dybden av komplekse saksforhold og bidra med innsikt om ting som berører enkeltmennesker, samfunn og Norge som land.

Vi har intervjuet og skal fortsette å intervjue beslutningstakere, opinionsdannere og eksperter innen områder som samfunn, politikk, økonomi og militær, knyttet tett opp mot dagsaktuelle saker som krigen i Ukraina og Taiwan-konflikten, men også store, nasjonale spørsmål som EU/EØS, Schengen og Acer.

I tillegg til nyheter og kommentarer vil Resett fortsatt skrive bakgrunnssaker. For eksempel vet vi alle at folkestyrets stilling i Russland er dårlig. Men for å forstå hele bildet er det viktig å ha innsikt i forhold som språk, kultur og historie.

Ikke minst er det viktig for Resett å være en arena for demokratisk debatt. Vi vil fortsatt publisere leserbrev, og tar gjerne imot innlegg fra privatpersoner, foreninger, politikere – og alle andre som har noe vettugt å meddele.

Noen lesere har klaget over det som vi kaller trivia, herunder «Drapsgrevling går løs», «Kjeveløs mann fant kjærligheten» og «Toppløs småbarnsmor reddet gås». Samtidig er det andre lesere som setter pris på disse sakene – som et avbrekk fra mer alvorlige nyheter. Vi kommer derfor også i fremtiden til å publisere litt sprø historier. Men det blir kun i begrenset antall, og pupper og lår legger vi bak oss.

Kritisk journalistikk

Selv om vi nå – som en tommelregel – vil publisere mye utenriksstoff i tillegg til en del innenriksstoff, herunder politikk, kultur og næringsliv, skal vi fortsatt ha kritisk fokus på ting som skjer her i Norge.

I år har Resett laget mye kritisk journalistikk, herunder flere gravesaker. Blant annet har vi avslørt hvordan Norad brukte fem år på å behandle en søknad, underveis gjorde så mange feil at de to ganger fikk sitt vedtak opphevet som ugyldig, og til slutt trolig forsøkte å legge politisk press på Utenriksdepartementet.

I en annen sak forsøkte Norsk Filminstitutt å nekte oss innsyn i bruk av offentlige midler til en dokumentar om Sløseriombudsmannen, men Resett tok opp kampen og vant. Det viste seg dermed at en film som portretterer kritikere av overforbruk av skattepenger, selv nesten var hundre prosent finansiert med skattepenger.

Vi fortalte også om kvinnen som mente seg straffet av fastlegen fordi hun ikke vil vaksineres mot covid-19. Vår oppgave er ikke å ta stilling i saken, men formidle kvinnens opplevelse og hvordan Oslo kommune svarer på beskyldningene. Sist, men ikke minst belyste Resett Allan Henriksens skjebne i en serie artikler. Vår kritiske journalistikk kan vi takke våre leseres støtte for, og er noe som vi skal videreføre.

Ellers har vi satt søkelyset på smittevern da afghanske flyktninger i fjor kom med luftbro til Norge. Vi har dekket akademisk seminar om Fosendommen, helse blant studenter og ikke minst rusmisbrukeres menneskerettigheter i møte med politiet. Vi slo også stort opp at småpartiene opplevde mistenkelige feil foran stortingsvalget 2021. Listen er lang over saker hvor Resett har gjort en forskjell.

Takk til våre lesere

Resett vil nok en gang takke våre trofaste og tålmodige lesere, som også denne gangen har vist forståelse for at ting ikke alltid går på skinner.

Ikke minst er vi takknemlige for at dere valgte å beholde abonnementet hos oss da vi nylig lå nede for telling. Det er en raushet som varmer.

Derfor har vi gleden av å gi våre lesere en hyggelig beskjed tilbake: Resett er reddet. Vi skal ikke legge ned, men drive avisen videre i mange år. Sammen med kapital fra en av våre eiere vil nedskalert drift gjøre at regnskapet går i pluss.

Vi gir dere herunder et bindende løfte: kommentarfeltet vil bestå – åpent og tilgjengelig for alle. Dere får pengene tilbake hvis vi ikke holder ord.

Dette betyr ikke at Resett er sikret evig liv. Selv om de mest akutte problemene nå er under kontroll, står utfordringene i kø fremover.

Vi håper derfor at dere vil vurdere å tegne et abonnement til 99 kroner måneden, eventuelt gi et engangsbeløp i donasjon.

Vi har kuttet utgiftene til beinet, herunder sagt opp NTB Nyheter, noe som mange lesere har oppfordret oss til. Vi har også fått bukt med økonomiske forpliktelser som ble inngått for lenge siden. Et møtelokale som aldri ble brukt, konsulenthonorarer i øst og vest, abonnement på Dagbladet – dette er nå en saga blott.

Ikke minst sparer vi mye på lønn ved å kutte åpningstidene fra 6-23 til 9-21 i hverdagene og 10-18 i helgene. Vi snakker om en reduksjon på 40 prosent.

Dette har vi gjort for at Resett skal overleve og av respekt for lesernes hardt opptjente (og like hardt beskattede) slanter. Mange hadde dårlig råd før 2022, og enda flere er det blitt. Derfor må leserne vite at vi bruker hver krone fornuftig.

Fremover skal vi bruke penger på å hyre flere journalister, foruten drift av nettstedet Resett.no og vår Facebook-side. For hver abonnent vi har i ryggen, kan vi utvide vår egen journalistikk – ikke bare i antall saker, men også områder.

Før spurte vi i tide og utide om penger fra leserne, nesten på grensen til det skamløse. Nå stiller saken seg annerledes. Med våre kraftige kostnadskutt har vi vist at vi mener alvor. Lesernes penger skal brukes på journalistikk – ingenting annet.

Velkommen til et nytt og enda bedre Resett!

