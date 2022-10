annonse

I en nylig utgitt rapport hevder Safeguard Defenders at Kina driver over femti «servicestasjoner» rundt i verden.

Det er angivelig Fuzhou Public Security Bureau, en avdeling av politiet i Fuzhou City, som betjener disse sentrene. Ifølge Safeguard Defenders ligger minst 36 av disse sentrene i Europa, herunder Amsterdam og Rotterdam i Nederland, Glasgow og London i Storbritannia og Lisboa, Porto og Madeira i Portugal.

Andre byer hvor kinesisk politi etter sigende opererer, er Dublin, Wien, Paris, Milano, Roma, Madrid, Barcelona, Aten, Beograd, Frankfurt, Stockholm, Budapest, Praha og Odesa. Ifølge Safeguard Defenders er det ikke påvist i Norge, Danmark, Island, Finland, Russland, Baltikum, Polen, Belgia, Sveits, Romania eller Bulgaria.

Til sammenlikning er sentrenes antall forsvinnende lavt i Nord-Amerika. Det skal finnes tre sentre i Canada, nærmere bestemt i de av Torontos bydeler som har mange kinesere, foruten New York City i USA.

Kritikere oppfatter disse sentrene som kinesiske politistasjoner. Formålet med stasjonene skal være å kunne holde tettere oppsyn med Kinas voksende diaspora utenlands. Stasjonene skal også være engasjert i såkalt ufrivillig retur, det vil si at kinesere som påstås å ha brutt kinesisk lov mens de bor utenlands, tvinges til å returnere til Kina.

The Washington Times omtalte nylig tall fra Kinas departement for offentlig sikkerhet. Fra april 2021 til juli 2022 skal hele 230.000 kinesere utenlands ha blitt «overtalt» til å returnere til Kina. Offisielt skal de ha begått svindel eller datakriminalitet, men Safeguard Defenders mener tallet også omfatter politiske dissidenter.

Virksomheten drives i det skjulte. På de tre aktuelle adressene i Toronto finner vi en privat bolig, en dagligvarebutikk og en bygning som huser hovedkvarteret til Canada Toronto Fuqing Business Association, skriver National Post.

Kina mener på sin side at stasjonene er rene servicesentre som skal bistå kinesere med gjøremål av praktisk art, for eksempel fornye ID-papirer og sertifikat for motorvogn. Dette behovet ble særlig stort da internasjonal trafikk opphørte under covid-19-pandemien og kinesere ikke kunne fly til Kina og selv ordne arbeidet, innvender de.

Safeguard Defenders skriver på sine nettsider at de «utfører og støtter lokale feltaktiviteter» som bidrar til å beskytte menneskerettigheter i Kina. Gruppen het opprinnelig China Action, grunnlagt i Beijing i 2009 av svenske Peter Dehlin.

Gruppen skal i 2016 ha blitt oppdaget av kinesiske myndigheter. Senere samme år gjenoppstod de under navnet Safeguard Defenders, nå basert i Madrid. Den åpne delen av staben er i hovedsak kinesisk, britisk og amerikansk.

