– Hvis et land virkelig er forpliktet til å skaffe seg atomvåpen og er villig til å spise gress for oppnå det, er det lite USA kan gjøre for å stoppe det.

John J. Mearsheimer er realist og professor emeritus ved det prestisjefulle University of Chicago. Som en prominent amerikansk statsviter og lærd innen internasjonale relasjoner, blir han gjerne beskrevet som «den mest innflytelsesrike realisten i sin generasjon».

Professor Mearsheimer er forfatter av en rekke bøker om amerikansk og internasjonal politikk, inkludert «The Tragedy of Great Power Politics», «The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities» og «The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy».

Klisjeaktig kjent som statsvitenskapens enfant terrible, har han brukt mye av sin karriere på å argumentere mot den utenrikspolitiske ortodoksien til etablissementet i Washington siden slutten av Den kalde krigen – noe som ofte har medført karriererelaterte utfordringer.

Men etter å vært skydd av offentligheten i mange år for sine realpolitiske standpunkter, har professor Mearsheimer fått et voldsomt comeback takket være sine presise analyser av hvordan internasjonal politikk ville utspille seg etter Den kalde krigens slutt. I disse dager kan folk nærmest ikke få nok av ham.