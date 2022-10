annonse

«Både store og små har godt av å se at kjøttet til fredagstacoen ikke bare på magisk vis dukker opp i butikken.»

Mandag 3. oktober skrev Berit Helberg i et debattinnlegg i Nettavisen at «små unger har ikke godt av å se hvor maten kommer fra».

Bakgrunnen er at en barnehage i Trøndelag har avtale med et lokalt jaktlag om å vise de drepte dyrene frem til barna. Helberg problematiserer manglende valgfrihet, herunder det å «påtvinge barna døde dyr fra naturen på dette viset i en alder hvor de ikke kan velge selv eller reflektere særlig over det de ser».



Det er Anne Martine Brox-Antonsen, sentralstyremedlem i Senterungdommen, uenig i. Som liten lærte hun at melken kommer fra kua, ikke kjøleskapet, og at kjøttet kommer fra dyrene, ikke kjøledisken. Og fisken må fiskes opp fra havet, ikke fiskes opp fra frysedisken på Coop, forteller hun i en respons til Helberg.

Brox-Antonsen trekker frem disse personlige erfaringene som grunnen til at hun både ser gleden og verdien i å kjenne kjøttets opprinnelse.

– Både i dag, og da jeg var ni år gammel, satte jeg stor pris på å få være med på jakt. Følelsen av å spise elg du selv har vært med på å jakte, er ubeskrivelig god. Dette er det dessverre ikke alle som vet, og det må vi gjøre noe med.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått vært med på både jakt og slakting fra jeg var et barn, og at jeg gjennom oppveksten har hatt et bevisst forhold til hvor maten min kommer fra. Det har jeg heller ikke tatt skade av, tvert imot, skriver Sp-eren.

