annonse

Forstyrrende atferd fra iransk student.

På papiret skulle han til Norge, nærmere bestemt Høgskolen i Østfold, for å studere, tilegne seg vitenskap og kanskje selv utgi forskning.

I virkeligheten hadde den unge mannen fra Iran knapt steget av flyet før han satte i gang en tirade mot kvinner og sosialister. Vedkommende synes dessuten å ha latt seg opprøre av uroen i hjemlandet etter Mahsa Aminis død.

annonse

Etter det Khrono erfarer, skal mannens utspill ha tiltrukket seg oppmerksomhet, herunder negative reaksjoner fra det som avisen kaller «det iranske miljøet i Norge». Til slutt nådde bekymringsmeldingene høgskolen, som varslet politiet.

Les også: Vil at utenlandske studenter betaler (+)

Nå er mannen foreløpig siktet etter straffeloven paragraf 185, om diskriminerende eller hatefulle ytringer som forsettlig eller grovt uaktsomt fremsettes offentlig, herunder også ved bruk av symboler, får Khrono opplyst fra Øst politidistrikt.

annonse

Herunder skal mannen på et bilde ha gjort nazisalutt foran et Hitler-portrett og hakekors. Det er ikke umiddelbart klart om bildet er tatt i Norge eller Iran. En filmsnutt av mannen viser ham utenfor Irans parlament under en demonstrasjon. Der sier mannen til en gruppe at sosialister, feminister og tilhengere av abort burde straffes hardt.

– Horekjerringen som satt i bilen, sier «slå han, slå han». Dere må forstå at kjerringene i Iran er hatefulle, sier mannen angivelig på det aktuelle klippet, med henvisning til at folkemengden banker en person fra Revolusjonsgarden.

Saken fortsetter.

På annet foto- og videomateriell som Khrono har sett, mener avisen imidlertid å kunne påvise at mannen befinner seg i fellesområdene i et boligbygning for studenter i Østfold. Han omtaler blant annet kvinner som annenrangs mennesker.

Ifølge mannens Twitter-profil har han allerede en bachelorgrad fra et iransk universitet. Det er uklart om han her i Norge er bachelor- eller masterstudent. Høgskolen vil ikke identifisere mannens studieprogram på grunn av lavt antall studenter. Selv om høyskolen som sagt underrettet politiet, får mannen inntil videre studere som før.

Mannens forsvarer sier at klienten mener å ikke ha gjort noe straffbart og ikke kjenner seg igjen i politiets siktelse. Videre opplyser forsvareren at han ikke har kjennskap til mannens Twitter-meldinger og videoer. I etterkant av de negative reaksjonene skal mannen ha lastet opp en ny video hvor han beklager sine uttalelser.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT