Konvertitt Vegar Jørgenstuen mener at Norge er motsatt av Iran, der hijaben er et redskap for statlig vold.

Bakgrunnen er Mahsa Aminis dødsfall forrige måned og de påfølgende folkelige opptøyene mot landets strenge, islamistiske kleskoder for det kvinnelige kjønn. Jørgenstuen advarer mot «islamofobiske krefter» som bruker slike tragiske hendelser for å forsøke å «innskrenke rettighetene til å bære hijab for dem som måtte ønske det».

– En demonstrasjon (i Teheran, red.anm.) som handler om politivold, blir fremstilt som om den har til hensikt å fremheve hodeplagget som hovedproblemet. Slik dreies oppmerksomheten vekk fra måten Iran håndhever lover og straffer kvinner og minoriteter på.

Det skriver Jørgenstuen, i egenskap av medarbeider i Islam Net, i et leserinnlegg i Utrop. Han argumenterer for hvorfor hijab ikke er undertrykkende, men snarere et frihetssymbol her til lands:

– Slik er det også absurd å innføre et forbud mot hijab i Norge. For her er det intet moralpoliti som harselerer med kvinner og arresterer dem for feil klesbruk. Her i Norge kan man gå med akkurat det man selv vil, helt lovlig og uten statlige inngrep.

At hijab er et redskap for negativ sosial kontroll i Iran, betyr ikke nødvendigvis at det samme er tilfelle i Norge, påpeker Jørgenstuen. Å brenne eller oppfordre til å brenne hijab her i Norge er mer en fornærmelse av religionsfriheten enn et bevis på at vi praktiserer likestilling og frihet, hevder han videre.



– Flere steder i Europa har man trengt å kjempe for retten til å bruke hijab. Denne retten har muslimske kvinner kjempet for til tross for at de møter fordommer, vanskeligheter med å få jobb, blir utsatt for verbale og fysiske angrep grunnet deres religion. Så her i Norge er hijaben et symbol på styrke og religionsfrihet, ikke på politivold slik det er i Iran, mener han.

