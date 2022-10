annonse

Internasjonale sanksjoner og utestengelse fra Swift gjør at russiske bedrifter må tenke kreativt rundt utenlandsbetalinger.

Som kjent ble Russland ilagt omfattende internasjonale sanksjoner etter at Vladimir Putin i vår beordret angrepskrig mot Ukraina. Russland er nå verdens mest sanksjonerte stat, langt forbi tradisjonelle verstinger som Iran, Venezuela og Nord-Korea.

I tillegg ble mange russiske banker, herunder Sberbank, som er Russlands svar på DNB, utestengt fra det globale betalingssystemet Swift. Internasjonale betalingsformidlere som Visa, Mastercard og PayPal har dessuten innstilt sin drift der i landet.

annonse

Før krigen var Russlands finansdepartement og den russiske sentralbanken skeptiske til å legalisere kryptovaluta, herunder Bitcoin og Ethereum. Så sent som i januar 2022 gikk sentralbanksjef Elvira Nabiullina inn for et lovforbud. Nå har begge imidlertid innsett behovet for kryptovaluta for å gjennomføre transnasjonale betalinger.

Les også: Kraftig tilbakeslag for Putins betalingskort

Russlands visefinansminister Aleksej Mojsejev uttalte i september til TV-kanalen Rossia-24 at det i nær fremtid blir nødvendig å legalisere transnasjonale betalinger i kryptovaluta. Mojsejev understrekte samtidig at hensynet til å bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og betaling for narkotika fortsatt må ivaretas.

annonse

Mojsejev trakk frem problemet med at russere har sine digitale lommebøker på nett, i praksis på utenlandske servere. Visefinansministeren ser for seg at lommebøkene isteden burde være direkte under sentralbankens tilsyn, ikke minst for å kunne oppfylle Know Your Client-regelverket som banker opererer etter.

Russiske bedrifter venter likevel ikke på at Statsdumaen skal vedta nødvendige lovendringer. Ifølge Izvestia har næringslivet allerede tatt i bruk kryptovaluta for betalinger til og fra utlandet. Det russiske handels- og industrikammeret opplyser til avisen at kryptovaluta i hovedsak brukes med «uvennlige stater» for betaling av komponenter til industrien og forbruksvarer samt oppgjør for russiske eksportprodukter.

Saken fortsetter.

Anatolij Aksakov, leder av Statsdumaens finanskomité, antyder at lovendringer tidligst kan tre i kraft fra 2023. Senest i november skal et forslag sendes ut på høring. Det vurderes herunder om Moskva Børs eller St. Petersburg Børs skal brukes som en slags oppgjørssentral for betalinger i Ethereum eller andre kryptovalutaer.

Det er allerede klart at det ikke blir fri sirkulasjon av kryptovaluta. Sentralbanken og landets finanspolitikere ser fremfor alt potensial i en slags nasjonal kryptovaluta-plattform som i sin tur vil kunne tilkoples andre lands plattformer. Bitcoin skal angivelig være utelukket fra deltakelse her, begrunnet med at Bitcoin har ukjent utsteder.

Det seneste året har russernes transnasjonale betalinger i kryptovaluta hatt et volum på 5-10 milliarder dollar, ifølge analysefirmaet Finam. Summen anslås å stige til 15-20 milliarder dollar etter at lovverket er på plass. President Vladimir Putin har for øvrig utelukket at kryptovaluta vil brukes for betaling av olje og naturgass.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT