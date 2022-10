annonse

Gull regnes av mange som et tidløst, ja, nesten naturens eget betalingsmiddel.

Ikke minst har gull historisk vist seg som en trygg havn mot inflasjon, finanskrise og økonomiske nedgangstider. Tilsvarende sliter gull gjerne når de makroøkonomiske pilene peker oppover.

Når USAs økonomi går godt, og når amerikansk dollar er sterk, svekkes gullprisen vanligvis. Det gjelder ikke minst nå i 2022. Siden mars har gullprisen tapt hele 18 prosent. Herunder gikk prisen ned 1,3 prosent da de amerikanske sysselsettingstallene fredag ble fremlagt og viste positive tendenser.

Samtidig plages vestlige land med uvanlig høy inflasjon. Et spørsmål som mange derfor stiller seg, og som E24 har spurt Olav Chen i Storebrand om, er hvorfor gull – som vern mot inflasjon – ikke stiger.

Chen forklarer, som sant er, at gullprisens svekkelse delvis skyldes at dollaren er sterk og at gull handles i dollar. Og dollaren er som kjent sterk også grunnet sentralbankens aggressive økning av rentebanen. Den kjente markedsanalytikeren har imidlertid en ekstra teori om hvorfor gull flopper.

– Gull er nok litt old fashioned. Du kan si at dyr vintage-vin også er et investeringsobjekt. Det finnes i begrenset mengde og er realaktiva som beskytter mot inflasjon. Det samme gjelder vintage Louis Vuitton-vesker. Det produseres ikke de samme Louis Vuitton-veskene som det gjorde for 20 år tilbake.

Det sier Chen til E24, og legger til at gull de senere årene ikke minst har fått konkurranse fra kryptovaluta.

