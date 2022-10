annonse

Hvor ble det av regjeringen Støres lovnader til nordmenn med lav pensjon?

Finansminister Vedum har over lang tid varslet et stramt statsbudsjett for 2023, med viktige og harde prioriteringer. Det var derfor skuffende at forslaget til statsbudsjett ikke inneholdt noe å glede seg over – for alle nordmenn med lav pensjon.

Glemt av statsminister og finansminister er at nødvendigheter som strøm, mat, medisin og drivstoff har steget voldsomt i pris i en vanskelig tid – der også renten gå opp. Derfor hadde Demokratene virkelig forventet at budsjettforslaget tok innover seg – og ikke forverret – levekårene til alderspensjonister, uføre, enslige og syke.

Godtfolk! Norge er inne i en dyrtid som rammer de med lave pensjoner hardt. Derfor er Demokratene – djupt såra vonbroten – over at regjeringen ikke løfter disse menneskene i statsbudsjettet for 2023. Husk at over 80 prosent av enslige minstepensjonister lever under EUs fattigdomsgrense.

Jeg reagerer sterkt negativt på at det kuttes i midlene til bygging og rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger med nærmere en milliard kroner, slik at det nå står null på denne posten i 2023.

Faktum er at det allerede i dag står veldig mange nordmenn på venteliste for omsorgsbolig eller sykehjemsplass, og behovet blir ikke mindre når antall eldre over 80 år er økende fordi nordmenn heldigvis lever lenger.

Videre stiller Demokratene seg «hoderystende» til at Eldreombudet, som er et nasjonalt ombud for alle eldre i Norge, skal legges ned i 2023. Driften av eldreombudet koster kun ti millioner kroner i året.

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum viser med dette meningsløse forslaget hvordan regjeringen takker og ser på de eldre kvinner og menn som har vært med på å bygge Norge.

