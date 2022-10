annonse

Utleieprisene i Oslo stiger. Rødt vil nå innføre tak på prisveksten, mens SV vil opprette en offentlig tilsynsordning for leietakere.

De ser for seg et tilsyn som kommer på uanmeldte inspeksjoner for å sikre god standard og riktig pris på utleieboliger.

– Leietakere som blir utnyttet trenger offentlig instans som drar på uanmeldte besøk til utleieleiligheter og sikrer god standard til anstendig pris.

– Ingen bolighaier skal kunne føle seg trygge, sier Una Pasovic, nestleder i Oslo SV, til Dagsavisen, og kaller det et «drittleilighettilsyn». – Men også at leietaker selv kan varsle tilsynet, og be de komme og ta en sjekk.

Sosialistisk Venstreparti ønsker at tilsynet skal ha sanksjoneringsmuligheter. Hensikten er at folk skal eie boligmarkedet mer. Rødt foreslo i august en frys av leieprisene, uten å få gehør.

– Da ble vi nærmest latterliggjort av partiene på høyresiden, mener stortingsrepresentant for Rødt, Tobias Drevland Lund, overfor Dagsavisen. Nå varsler partiet konkrete tiltak.



– Rødt vil snarlig fremme en leiemarked-pakke for Stortinget, hvor Stortinget ber regjeringen se på muligheten til å innføre et tak på årlig husleieprisvekst etter modell fra Danmark.

