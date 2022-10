annonse

En rekke milliardærer har flyttet fra Norge og høy skatt. Det har fått politikere fra flere politiske partier til å reagere. De vil svare med såkalt exitskatt.

Etter gjeldende skattelovgivning kan nordmenn som melder flytting utenlands, skattefritt realisere opptjente gevinster fra aksjer uten å skatte av dette etter at det har gått fem år.

Det vil politikere fra flere politiske partier ha slutt på. De foreslår såkalt exitskatt, som i korte trekk er at dine gevinster kommer til beskatning på tidspunktet for utflytting. Hos Regnskap Norge, regnskapsførernes bransjeforening, er de ikke overbevist om at dette er riktig kur.

– Vi tror ikke endringer i exitskattereglene medfører at færre flytter ut av landet. Snarere frykter vi svekkede incentiver for noen gang å returnere hjem igjen. Ved utflytting til Sveits vil det dessuten fortsatt være mulig å slippe norsk formuesskatt på aksjeformuen allerede fra år 1, sier administrerende direktør Rune Aale-Hansen til Resett.

Videre poengterer Aale-Hansen at Norge allerede har exitskatteregler i skatteloven. Disse skal sikre beskatning av blant annet aksjer og andeler som tas ut av norsk beskatningsområde. Ved Røkkes utflytting til Sveits vil gevinsten på aksjebeholdningen i utgangspunktet være skattepliktig til Norge på dette tidspunktet. Beskatningen skal skje som om aksjene var realisert til markedsverdi siste dag før utflyttingstidspunktet.

Aale-Hansen forteller at man imidlertid kan be om utsettelse av beskatningen på nærmere vilkår frem til aksjene faktisk er realisert. Om man for eksempel flytter til land utenfor EØS, som Sveits eller Storbritannia, må det enten stilles betryggende sikkerhet for skatteforpliktelsen i perioden, eller så må skatten forhåndsbetales. Dersom aksjene ikke er realisert innen fem år etter at skatteforpliktelsen til Norge opphørte, bortfaller skatten helt.



– Vi er enige med dem som mener at en exitperiode på kun fem år kan tenkes utnyttet. For personlige aksjonærer med store urealiserte kapitalgevinster kan det fremstå fordelaktig å flytte til land med lav eller ingen beskatning på kapitalgevinster. Dersom man venter i minst fem år med å realisere aksjene – som utbytte eller ved salg av aksjer – vil man kunne unngå hele skatteregningen til Norge.

– Dermed står man kun igjen med beskatningen i den nye hjemstaten, basert på skattenivået der. Fra flere hold er det hevdet at Sveits nettopp derfor er et attraktivt land å flytte til på grunn av skattenivået der, sier Aale-Hansen, og legger til:

– Vi tror imidlertid den løpende formuesskatteforpliktelsen i Norge er en vel så viktig forklaringsfaktor for å velge å flytte ut. Fra 2022 ble formuesskatten betydelig skjerpet av Støre-regjeringen. Det samme skjedde også med satsene for utbytteskatten. Mange virksomhetseiere er avhengige av å ta ut nettopp utbytte fra virksomheten for å betale formuesskatten. For disse har skatteforpliktelsen dermed blitt betydelig skjerpet siste året.

Spørsmålet blir da: Hvis det er formuesskatten man emigrerer fra, hvorfor velge akkurat Sveits, som også har formuesskatt? Regnskap Norge forklarer det på følgende måte:

– Sveits er selv ett av få land med formuesskatt. Dermed kommer man i en dobbeltbeskatningssituasjon også når det gjelder formuen. Dobbeltbeskatningen løses gjennom regler i skatteavtalen mellom Norge og Sveits. Dersom Røkke hadde flyttet til et land uten formuesskatt, ville det ikke ha oppstått noen dobbeltbeskatning av formuen. Norge ville derfor hatt fortsatt full rett til å formuesbeskatte hele formuen frem til vedkommende var utflyttet etter norske regler, altså tidligst om fem år.

I tillegg kommer en noe «gunstig» ordlyd i skatteavtalen mellom Norge og Sveits. Denne er utformet slik at når vedkommende etter skatteavtalen får bekreftet bosted i Sveits, kan ikke Norge formuesbeskatte andre eiendeler enn de som fortsatt befinner seg i Norge. Etter dette kan aksjeformuen dermed bare formuesbeskattes i Sveits.

– For det tredje er det av flere opplyst at selv om Sveits har formuesskatt, så er nivået adskillig lavere enn den norske. Dermed er det uansett mye formuesskatt å spare, konkluderer Aale-Hansen i Regnskap Norge overfor Resett.



