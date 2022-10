annonse

91 milliarder euro, eller 940 milliarder kroner.

Så mye kan Tysklands føderale regjering måtte bla opp for å få ned gassprisene, som i år har steget til rekordnivåer og skapt innenrikspolitisk uro.

Med tysk effektivitet har en ekspertgruppe, oppnevnt 23. september, funnet den angivelig mest optimale løsningen for å avhjelpe landets energikrise. 10. oktober kunne de lansere en tostegs plan til den nette sum av 91 milliarder euro, skriver Euractiv.

annonse

Gruppen har forsøkt å balansere hensynet mellom å få ned gassprisene og unngå mangel på gass. I dag bruker husholdninger og små bedrifter førti prosent av all gass, mens industrien og kraftproduksjon står for seksti prosent av konsumet. Gruppen poengterer at industrien allerede har tatt grep ved å gå bytte til olje og effektivisere prosesser.

Les også: Tysk MDG-er: Bruk vaskeklut hvis dusj er for dyrt (+)

Gruppens plan er at husholdninger, herunder små og mellomstore bedrifter, skal få dekket gassregningen for desember, før de til våren vil subsidieres med 80 prosent av normalt konsum pr. september, det vil si 0,12 euro pr. kilowattime.

annonse

Del to av planen er at industrien fra januar 2023 subsidieres med 70 prosent av konsumet på 2021-nivå. For dette betaler de 0,07 euro pr. kilowattime. Industrien vil kunne bruke eller selge sin subsidierte gass. Kraftverk er unntatt fra ordningen.

Hele gildet anslås å ville koste rundt 91 milliarder euro. 66 milliarder går til husholdninger, herunder små og mellomstore bedrifter, mens 25 milliarder skal støtte industrien. Planen tar dermed halvparten av Tysklands krisebudsjett på 200 milliarder euro.

Saken fortsetter.

Planen mottas med entusiasme på børsen. Aksjekursen på selskaper som kjemi-giganten BASF hoppet umiddelbart opp. BASF steg seks prosent i markedsverdi etter å ha kunngjort at mye av selskapets subsidierte gass vil kunne selges på markedet.

Ikke alle er begeistret for planen. Georg Zachmann ved den Brussel-baserte tankesmien Bruegel tror det kanskje ikke er «hensiktsmessig» å gi tyske industriforetak «substansielle beløp», og frykter at subsidiene skal «fordreie markedet».

Det blir opp til politikerne om planen skal vedtas, herunder eventuelle justeringer. Nestlederen for sosialdemokratenes partigruppe i Forbundsdagen, det vil si partiet som forbundskansler Olaf Scholz tilhører, omtaler planen som et «godt grunnlag for konsultasjonene som nå er nødvendige i regjeringen og nasjonalforsamlingen».

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT