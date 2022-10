annonse

Europa forsøker å stå sammen i sin motstand mot Putin.

Selv Ungarns statsminister Viktor Orban, som regnes som forholdsvis putinvennlig, har stilt seg bak EUs sanksjoner mot Russland som svar på krigen i Ukraina. Men i motsetning til Russland har Europa imidlertid reellt demokrati, herunder valg til parlamentet.

Hvis russiskvennlige krefter velges inn i nasjonalforsamlinger og regjeringer i ett eller flere land, vil dette kunne slå sprekker på samholdet, mener Mattia Ferraresi, redaksjonssjef i den italienske avisen Domani, og viser til det nylige valget i hans eget hjemland.

– Utfallet av det italienske valget er gode nyheter for Vladimir Putin, skriver Ferraresi i Foreign Policy, og kaller ham valgets store vinner. Ifølge Ferraresi hjelper det ikke at antatt påtroppende statsminister Giorgia Meloni sier hun har sympati med Ukraina. Selv om putinvennlige krefter ikke har flertall alene, vil politikken kunne påvirkes.

– 25. september stemte italienske velgere for (…) en høyresidekoalisjon bestående av opportunistiske antiputin-hardlinere (Italias brødre), uttalte Kreml-apologeter (Liga Nord) og antatt modererende og pro-EU-krefter (Forza Italia) som rett og slett ikke klarer å la være å rettferdiggjøre Russlands aggressjon, oppsummerer Ferraresi.

Italias brødre, som fikk 26 prosent av stemmene, gir formelt sin støtte til Ukrainas selvforsvar mot Russland, som Meloni selv har kalt en «heltekamp». Ferraresi poengterer samtidig at partiets antiputin-uttalelser er forholdsvis nye, og stiller derfor spørsmål ved om det er taktiske tilpassinger snarere enn varig politisk kursskifte.

– Melonis plutselige skifte fra hardnakket nasjonalistleder til usannsynlig fakkelbærer for atlantisismen virker som et listig grep for å forsikre Italias internasjonale partnere og booste hennes anseelse utenlands. På en måte har Putin gitt Italias brødre muligheten til å akselerere oppryddingsprosessen som lenge har vært i kjømda.

Selv om Meloni nå er høyresidens nye frontfigur, må vi ikke glemme at grunnlegger Silvio Berlusconi fortsatt lusker både i kulissene og på scenen, minner Ferraresi om.

– I etterkant av invasjonen 24. februar kom Berlusconi, Forza Italias skandaleridde grunnlegger og Putins gamle kompis, med mild kritikk av den russiske presidenten, men kunne på sikt ikke unngå å si sin sanne mening, skriver Ferraresi. Han viser blant annet til en uttalelse fra Berlusconi i mai. Da sa Berlusconi at «Jeg tror Europa må fremme et felles fredsforslag og forsøke å få ukrainerne til å akseptere Putins krav».

Sist, men ikke minst bør man ikke glemme Femstjernersbevegelsen, avslutter Ferraresi. Bevegelsens leder Giuseppe Conte, som kan notere seg 15 prosent valgoppslutning, regnes til «passifistene» som vil ha fred, selv om Ukraina må avstå territorium.

