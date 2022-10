annonse

Kursendringen er tydelig for den som vil se, skriver tenketanken Agenda.

– Faste lesere av denne spalten vet at vi ikke ser på det å endre samfunnet som noe som skal skje over natta. Vi har egne, revolusjonære småpartier til sånt. Nei, å endre samfunnet er hardt arbeid som tar generasjoner, skriver spesialrådgiver Kjetil Staalesen i Agenda Magasin, og fortsetter:

– Tenk på det som å endre kursen forsiktig et par grader på ei skute ute på havet. De som er om bord må følge nøye med for å merke endringen, men etter en stund er skipet et helt annet sted enn det ellers ville vært.

Staalesen skriver at det er naturlig med klaging, men at vaktskiftene ved roret på denne tenkte skuta er de årlige statsbudsjettene. Det er anledninger til å endre kurs. De siste åtte årene har roret gang på gang blitt dreid et hakk eller to mot høyre.

– Hver gang forsterkes effekten og etter som tiden gikk beveget Norge seg lengre og lengre vekk fra den kursen kaptein Stoltenberg overlot til kaptein Solberg. I fjor mønstret kaptein Støre på, og sist uke la han fram sitt første statsbudsjett, sier spesialrådgiveren.

– Kaptein Støre seiler i et smalt sund med opposisjon på begge sider av skuta si. Uansett hvor mye han justerer kursen eller endrer hastigheten, vil det være for mye for noen og for lite for andre. Slik er både politikk og navigasjon, skriver Staalesen videre.

Og til de som klager over at skatteletten for de lavtlønte er for liten, at det ikke bevilges nok til velferd eller at «klimaet må betale», har han følgende beskjed: – Vent og se.

