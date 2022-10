annonse

Læreren sier at gangstermentalitet og krevende elever er et større problem enn lønnen, og at mange ikke orker å bli i et yrke der de får stadig mindre autoritet.

– Selv om den nylig avsluttede lærerstreiken i hovedsak dreide seg om lønn, er det langt fra den viktigste årsaken til at vi står overfor en «lærerkrise», skriver læreren i Bergens Tidende, og trekker frem alvorlige problemer i norsk skole:

– En del lærere møter stadig trusler, rasismebeskyldninger, sjikane, støy, uvilje, respektløshet og sabotasje. Disse elevene opplever at det er fritt frem. Ingenting av betydning skjer. Skolen mangler rett og slett gode, alternative tilbud og sanksjonsmuligheter.

Lærerlivet kan faktisk være givende, skriver læreren. Men han har møtt mang en gråtende, ung lærer som tidlig har begynt å revurdere sitt karrierevalg. Ingen av disse har klaget på lønnen.

– Berøringsangsten har vært nærmest total og har satt en effektiv stopper for all opplysende debatt. Spaden kalles sjelden for en spade. Det har lammet vårt samfunn, forhindret oss i å være konstruktive, skriver læreren og fortsetter:

– Gangstermentalitet, og alt det fører med seg i skolen i form av vold, språkbruk, frykt, kuelighet og trusler mot såkalte «snitchere», nevnes surrealistisk nok ikke av våre høytsvevende politikere og i altfor liten grad av de ordinære mediene. Det skyves langt under teppet og presser lærere ut i langtidssykemeldinger eller andre yrker.

Videre hevder læreren at noe drastisk har skjedd med maktbalansen i skolen. Han mener at elevers rettigheter har kommet på bekostning av lærerens autoritet og arbeidsvilkår. Mange lærere står i det, noen deler ut kunstig høye karakterer, og et høyt antall søker seg vekk fra det de med tiden anser som et lavstatusyrke, konkluderer han.

