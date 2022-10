annonse

Mistro mellom demokratier og diktaturer skaper vansker for kinesiske biler i Europa. Folk vil ikke vise at de støtter regimet.

En undersøkelse Simon-Kucher & Partners har gjennomført i femten land, viser at det finnes et kundesegment som ikke er villige til å vurdere en kinesisk elbil neste gang de skal kjøpe bil, skriver TU, og forklarer at en av de vanligste årsakene er at disse kundene misliker det politiske systemet i Kina.

NHH-professor Tor W. Andreassen sier at splittelsen mellom Europa og Russland har skapt polarisering mellom de totalitære regimene i øst og verdiene vi har i vest. Mange vil unngå å signalisere at man kjører en bil med tilknytning til et totalitært regime.

– Vi vil vise våre verdier gjennom valg av klær, livsstil og meninger. Mennesker er konsistente på sine meninger og lever dem ut gjennom de valgene de tar. Det er antakeligvis den største trusselen mot de kinesiske bilmerkene, hevder han.

– Merkevarer er avhengige av at de blir vist frem og konsumert i det offentlige rom, legger Andreassen til. Han tror en rekke vestlige virksomheter av ulike grunner – logistikk, kvalitet, og politikk – velger å flytte produksjonen enten hjem eller til et land som er mer i tråd med deres verdier. Dette vil gjøre det stadig enklere å handle Kina-fritt.

Matthias Riemer, som ledet arbeidet med rapporten, sier at man anså Kina som en pålitelig partner fra 2005 til 2015. Nå har det endret seg, og merkevarer er sensitivt for miljø, politikk og etikk.

Til gjengjeld er en del kinesiske forbrukere skeptiske til vestlige merkevarer som på en eller annen måte uttrykker motstand mot det de anser som Kinas indre anliggender, herunder ikke minst Taiwan-spørsmålet, men også demokrati i Hongkong og menneskerettighetenes stilling i Xinjiang.

