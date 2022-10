annonse

Kvinnegruppa Ottar og Kvinnefronten aksjonerer mot skjønnhetsklinikker i Oslo. De mener klinikkene tjener penger på kroppspress og kvinners dårlige psykiske helse.

– Jeg tenker det er jævlig trist, først og fremst. Det er ekstremt kjipt at kvinner går ut og sier at «Dette er kvinnehelse. Dette er det vi er gode for, utseende, og ikke noe annet», sier en fra Ottar til Avisa Oslo.

Det skulle være åpningsdagen til den nye skjønnhetsklinikken Nomi, og utenfor sto syv personer fra Kvinnegruppa Ottar og Kvinnefronten med et protestbanner.

– Denne aksjonen retter seg ikke kun mot Nomi, men mot alle skjønnhetsklinikker i Oslo som tilbyr ikke-medisinsk kosmetisk kirurgi, sier en representant fra Kvinnefronten.

Skjønnhetsklinikken Nomi Oslo fikk medieoppmerksomhet da kjendisene Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord var med på eiersiden. De fikk mye kritikk for bruken av ordet kvinnehelse. Det førte til at kjendisene måtte beklage og trekke seg ut.

– Først og fremst påvirker det unge jenter og kvinner i veldig stor grad. Det påvirker oss ekstremt negativt. Vi blir eksponert for dette i media og når vi går forbi disse skjønnhetsklinikkene. Det er reklamer for dem overalt, uttaler representanten fra Kvinnefronten, og legger til:

– De slenger alle damene som lider av ekte kvinnesykdommer, som endometriose, under bussen.

