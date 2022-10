annonse

Hos en av landets største hytteprodusenter har salget falt langt mer enn de ventet. Nå går det mot oppsigelser.

Saltdalshytta har 270 ansatte, og bygde 550 hytter i 2021. Hittil i år er salget halvert sammenlignet med fjoråret.

– Det er svært alvorlig når vi går ned 50 prosent i hyttemarkedet. Det er med tungt hjerte at vi nå innleder prosessen med å nedbemanne årsverk på Rusånes Fabrikker, som er fabrikken der vi produserer alle våre hytter, sier administrerende direktør Stine Røsand til NRK, og legger til:

– Hyttemarkedet har de siste årene vært veldig godt. Alle forventet en nedgang i fritidsmarkedet og at det skulle stabilisere seg på nivået før pandemien. Det vi ser nå, er en veldig alvorlig situasjon i hyttemarkedet. Vi er lei oss for at det får konsekvenser for våre ansatte.

Leder i Finn Eiendom, Jørgen Hellestveit, opplyser at interessen for fjellhytteannonser etter sommeren har dalt ganske kraftig sammenlignet med foregående år.

– Trafikken er 40 prosent mindre sammenlignet med samme periode i fjor, sier Hellestveit til Dagens Næringsliv.

Selv om salget går trått, mener administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening Lars Jacob Hiim mener det fortsatt er god aktivitet i hyttemarkedet når det gjelder bygging av nye enheter.

