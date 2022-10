annonse

Mange har fått merke innstramminger etter at Støre-regjeringen forrige uke la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

Det gjelder ikke minst en rekke frivillige foreninger og interesseorganisasjoner, som inntil nå har hatt sin egen post på statsbudsjettet, men som fremover vil måtte søke hvert år for å beholde sitt statstilskudd.

Ikke bare LHBT-organisasjonene opplever kutt i bevilgningene. Nå går også landets katter og hunder mot magrere tider. I forslaget til statsbudsjett mister dyrevern-organisasjonen Noah hele sin støtte på 730.000 kroner.

Som svar på dette har influencer Sophie Elise opprettet en spleis til inntekt for Noah og selv donert 100.000 kroner, skriver VG. I skrivende stund har innsamlingen dratt inn 626.000 kroner fra over 2.600 givere.

Regjeringen har kuttet all støtte til NOAH, tilsvarende 730 000 kr. Det er for meg helt ubegripelig, og jeg klarer ikke å ikke gjøre noe. Jeg donerer 100 000 kr selv, og håper de som har mulighet vil bidra med et beløp, stort eller lite. Dyrene trenger oss nå mer enn noen sinne! Del gjerne videre med en dyreglad venn <3

– Sophie Elise på Spleis.no

I går kveld møttes Noahs faglige leder Siri Martinsen og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) til debatt hos NRK. Martinsen mener kuttet er hevn for at Noah kritiserer. I fjor utropte Noah Senterpartiet til Norges dårligste på dyrevelferd. Dessuten ligger de for tiden i rettssak mot staten om ulvefelling.

– Jeg kan ikke støtte en organisasjon som jobber mot norsk landbruk, sa Borch (Sp), og avviste beskyldningene om at grepet er en politisk straff.

Borch poengterer overfor VG at departementet stod overfor «beinhard prioritering» for å bidra til Støres stramme statsbudsjett forrige uke.

Saken fortsetter.

Borch mener at Noahs formål og virkeområde faller utenfor Landbruksdepartementets ansvar, og lister opp kriterier hun mener en organisasjon må oppfylle for å ruge i hennes tilskuddsportefølje:

Formidle kunnskap og fremme forståelser for verdien av landbruk, matproduksjon og matkultur

Synliggjøre yrkesmulighetene knyttet til gårdens ressurser

Fremme bærekraftig landbruk, verdiskaping og landbruksbasert næringsutvikling

Noah ble grunnlagt i 1989, og har over 16.000 medlemmer. På sine nettsider skriver Noah at de arbeider for å styrke dyrs rettigheter.

