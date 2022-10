annonse

I statsbudsjettet foreslås det å gi bort 43,8 milliarder kroner i bistand. Dette har skapt sterke reaksjoner fra humanitære organisasjoner. Nå reagerer også FN.

Dagbladet Børsen skriver at 43,8 milliarder kroner bare er 0,75 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI), og at det er en nedgang fra 0,9 prosent året før.

– Når et land som Norge, som er så viktig, minsker sin bistand, så sender det et signal ettersom så mange ser opp til Norge som en så viktig aktør. Det internasjonale samfunnet ser med uro på de landene som nå minsker innsatsen sin når behovene øker enormt, sier FNs assisterende generalsekretær, Ulrika Modéer, til Dagbladet.

– Norge har historisk sett vært – og vil også fortsette å være – en viktig aktør internasjonalt både for fred, utvikling og hvordan vi håndterer de mange krisene verden står i. I dag ser vi imidlertid en situasjon hvor alle indikatorer peker i feil retning.

Modéer er også sjef for FNs utviklingsprograms (UNPD) avdeling for ekstern kommunikasjon og påvirkningsarbeid.

– Vi i FN ser med stor uro på at kløften mellom Europa og USA og resten av verden øker i ei tid da vi trenger et samarbeid. Utviklingsarbeidet er en del av det tillitsbyggende arbeidet foruten det konkrete arbeidet for å redde liv og økonomier så land ikke kollapser fullstendig, sier hun.

Regjeringen ville også kutte ut støtten til UNDP og andre FN-programmer. Men sjefen for UNDP, Achim Steiner, hevdet at dette kunne føre til at flere mennesker ville dø. Så nå skal de motta 414,4 millioner kroner fra Norge.

