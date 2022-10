annonse

Ukrainas president måtte nylig understreke at han ikke vil ha forkjøpsangrep mot Russland. En filosof mener veloverveid ordvalg er særlig viktig nå i krigstid, men at Zelenskyj er «ganske fri for slike kommunikasjonsteoretiske bekymringer».



Kun for abonnenter Dette innholdet er forbeholdt våre abonnenter, logg inn for å få tilgang.

Ikke abonnent? Les mer her. LOGG INN annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT