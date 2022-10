annonse

2. oktober avviste justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) å stenge riksgrensen for russere med turistvisum.

Isteden satte hun inn et ekstra politihelikopter med sensorutstyr til å patruljere den 198 kilometer lange grensen mot Russland i øst. Mehl forsvarte beslutningen med at trafikken over Storskog i utgangspunktet ikke er så stor.

Litt over ti dager senere har Norges justis- og beredskapsminister fått en mulig spionsak i fanget. I kveld kunne NRK fortelle at en russer ble pågrepet på Storskog 11. oktober. Med seg hadde han to droner og filmmateriell.

Den russiske mannen (50) er foreløpig siktet etter sanksjonsloven med tilhørende forskrift, som kom i stand etter Russlands angrepskrig mot Ukraina 24. februar i år. Det er forbudt for russiske borgere og selskaper å fly i Norge.

Politiet begjærte i dag at varetektsfengslingen forlenges i to uker fordi mannen er såkalt tredjelandsborger og politiet derfor vurderer unndragelsesfaren som høy. Dessuten må politiet gjennomgå det som NRK kaller store mengder film. Avhengig av innholdet vil saken kunne utvides til å gjelde spionasje og overtas av PST.

Politiet skal ha vært ukjent med mannens aktiviteter i Norge. Så sent som i kveld gjentar justisminister Mehl til NTB at norske myndigheter har «satt i verk en rekke tiltak i det siste for å gjøre oss bedre rustet i møte med en økt etterretningstrussel og muligheter for å unngå at noen omgår sanksjonsreglene». Om pågripelsen 11. oktober sier Mehl at «det er bra at politiet er årvåkne og har god kontroll på Storskog».

Mehl minner eventuelle spioner på at det «er forbudt for russiske personer å fly drone i Norge etter sanksjonsregelverket». Hun mener fortsatt at det «ikke er riktig» å stenge grensen for russere med turistvisum nå, og bedyrer at Norge har «skjerpet årvåkenheten og foretar kontroller sammen med tollvesenet». På spørsmål fra NRK om dette kan være spionasje svarer Mehl at «det er for tidlig å trekke konklusjoner».

