Stortingspolitiker Geir Jørgensen fra Rødt tar et kraftig oppgjør med rikmannsopprøret etter regjeringens skattebombe.

Som kjent har regjeringen varslet grunnrenteskatt på oppdrett av fisk, et forslag som forutsigbart nok har utløst steil kritikk fra næringen selv. Men Jørgensen mener «laksebaronene» ikke har grunn til å syte.

– Nå har det vært full fest i toppetasjen i altfor lang tid. Formuene har økt med milliard etter milliard. Nå må sutregjengen ta seg sammen, sier Jørgensen til Dagbladet Børsen, og fortsetter:

– Dette minner mer om en koordinert kampanje. Ordførere som springer de rikestes ærender. Mange lokalsamfunn har i dag store problemer med å få velferdstjenesten til å gå opp. Nå er det på tide at de folkevalgte kommer seg på jobb og retter fokus mot samfunnet de er satt til å tjene – ikke et knippe rikinger.

Jørgensen understreker at få næringer har like mye makt og like stor lobby som laksenæringa. Dette er ikke noe distriktsopprør, det er noen av de aller rikeste i Norge som kjemper med nebb og klør for å beholde sin superprofitt.

– De siste tjue åra har oppdrettsnæringa fått ta seg til rette i fjordene som de vil, på bekostning av miljøet og villaksen, med astronomiske overskudd og utbytter.

– Den foreslåtte laksebaronskatten regjeringa har lagt fram, er et steg i riktig retning, og kan flytte penger fra laksebaronene til felles velferd langs kysten, argumenterer han.

