Ifølge Framtiden i våre hender bruker vi nordmenn over 60 prosent av energien til oppvarming. Men med enkle grep vil man kunne spare på strømmen.

– En tommelfingerregel er at for hver grad du øker temperaturen inne, vil du øke energimengden du bruker på oppvarming med 5 prosent.

– Det kan også være hyggelig å vite at den sunneste innetemperaturen ligger på mellom 18 og 22 grader, avhengig av hvilket rom det er, skriver Framtiden i våre hender på sine nettsider. De legger til:

– Om du har det for varmt, blir inneklimaet dårligere. Lufta virke tørrere, og du får større avdamping av gasser fra innredning og maling. Et annet godt argument for å ikke ha det for varmt inne, er at forskjellen på innetemperatur og utetemperatur blir mindre.

De sier at trekk, det vil si luft som beveger seg, gjør at det virker kaldere innendørs enn temperaturen tilsier. Og husk at ull varmer godt, skriver de.

Ellers kan Framtiden i våre hender tipse om at man ikke behøver å varme opp alle rommene i huset eller la ovner stå på om natten. De forteller også at vi bør trekke for gardinene, at de ikke bare er til pynt. For å være mer energisparende kan man ha to sett gardiner.

– Når du er kald på beina, fryser du lett. Bruk varme sokker eller tøfler og ha gjerne noen du kan låne ut til gjestene også, anbefaler Framtiden i våre hender.

