I sin tid startet Jens Stoltenberg «månelandingsprosjektet» på Mongstad. Det eneste som kom ut av det feiltrinnet, etter mange milliarder satset totalt forgjeves, var pengeuttrykket Mong, et uttrykk for tapte milliarder.

I mellomtiden er CO2-fangst og -lagring blitt et nytt politikeres prestisjeprosjekt, men uvisst av hvilken grunn er der ingen orientering lenger om fremdriften og hvor mange Mong som allerede er brukt eller forventet ytterligere brukt, ei heller når resultatene og totaloverslaget vil kunne opplyses.

Men kanskje ligger slike «tekniske saker og realiteter altfor høyt for vanlige folks fatteevne», så best sikkert ikke å forklare noe?

Men så var det det aller siste da, elektrifiseringen av sokkelen, den er om mulig ennå mer hodeløs og teknisk uforklarlig, og kanskje er det «selve forklaringen» på hvorfor den ikke kan offentlig diskuteres, merkelig.

Og dagene går, vinteren kommer, alt mens det norske folket i økende undring lider under en strøm- og inflasjonskrise i verdens grønneste og rikeste land. Med energi i massevis, så mye at vi spreng-eksporterer den, mens vi selv blir «etterlatt» frysende og sultende fordi våre politikere synes verden viktigere enn oss.

Vi har nå en statsminister som heter Jonas Gahr Støre, selv verdt mer enn 100 millioner og leder for det usosiale Arbeiderpartiet.

Hva om han omsider – med enkle ord, til en forandring – forteller oss, hans forsømte «klienter», hva han nå planlegger for oss og hvorfor, med hensyn til veien vi vandrer i bratt utforbakke nå. Han virker paralysert, selv med et byråkrati i verdensklasse, og da mener jeg i størrelse, og med rådgivende eksperter for hver finger?

Er dette så vanskelig i verdens rikeste lille land, eller ser Jonas ikke skogen for bare trær? Han som har bedrevet politikk hele sitt liv? Norge er velsignet innen et falleferdig EU og fortjener bedre, ikke minst nå etter at USA er falt Europa i ryggen takket være Biden. Som Jonas synes å støtte.

Vi er frustrerte. Deler av folket fryser og sulter, og bedrifter og industrier nedlegges med økende arbeidsledighet som følge. Kall meg hva du vil, mange gir opp og noen forlater Norge, oftest de mest kontribuerende. Norge under Ap fattiggjøres med dagens politikerklasse som tror på julenissen, tilsynelatende.

Nei du, «globaliseringen» både av deg og Erna Solberg er landet absolutt ødeleggende og gjør landet dessuten lovløst, mange lokalmiljøer er ikke lenger trygge. Så Jonas, kutt ut FN-oppdraget og gjør jobben her i Norge eller trekk deg.

