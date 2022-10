annonse

«I Norge har vi ikke råd til å varme opp hytta. Eller fylle tanken på yachten», skriver en innsender i Dagsavisen.

– Medieoppslag om båteiere som ikke har råd til å fylle tanken, folk som ikke kan dusje i mer enn fem minutter og må sette på vaskemaskinen når strømmen er billigst.

– Næringsliv som må tære på egenkapitalen og glassblåsere som må legge ned virksomheten, skriver siviløkonomen Siri Bløtekjær i avisen. Hun fortsetter:

– Dette har totalt overskygget krigen i Ukraina og sommerens tørke i Europa. «Strømpriser bekymrer hytteeiere med spabad. Til vinteren kan regningen i verste fall komme opp i 20.000 i måneden», står det å lese i avisen. Det ropes om å stenge gassrørledningene til Europa. Ikke snakk om at vi skal dele med oss!



Bløtekjær spør om det stemmer at vi i Norge lever i narsissismens tidsalder, i en narsissistisk kultur? Fokuserer vår kultur mer på rikdom enn på visdom, mer på berømmelse enn på verdighet, suksess mer enn selvrespekt?

Ifølge innsenderen er den norske kulturen et godt stykke på vei til å bli narsissistisk, og hun går til Henrik Ibsens verk Peer Gynt for å illustrere sitt poeng. Peer Gynt vil bli rik, han vil bli berømt, han vil bli beundret og ha suksess. Han er «som skapt for dagens vestlige kultur med sosiale medier og talkshows».

Dagsavisen har illustrert leserinnlegget med et bilde av Stein Erik Hagen som drikker fra et vinglass. Hagen uttalte for noen uker siden at han på grunn av de høye strømprisene besluttet å skru av varmen i bassenget sitt.

