annonse

Nye studier viser at konspirasjonsteorier har ulike forutsetninger i forskjellige sosiale medier. YouTube trekkes frem som verstingen.

YouTube er et egnet sted for å lage og bygge videre på konspirasjonsteorier. Det konkluderer forskere fra University of Sydney og Queensland University of Technology i med sin nye studie, skriver Forskning.no.

Forskerne søkte svar på tre hovedspørsmål:

annonse

Hva er dominerende temaer for konspirasjonsteoriene som diskuteres under nyhetsvideoer om Bill Gates og koronaviruset?

Hvilke konspirasjonsteorier under disse videoene skaper mest engasjement blant brukere?

Og hvordan bruker YouTube-brukere språket for å lage konspirasjonsteorier om Bill Gates og koronaviruset?

Videoene handler mye om Bill Gates og hans syn på vaksiner og pandemien. Han har blitt mye nevnt blant konspirasjonsteoretikere og det har generert flere enn 38.000 kommentarer.

Les også: Maktkamp i KrF: Vil ha ut «vaksinemotstander» og «konspirasjonsteoretiker» Truls Olufsen-Mehus (+)

Det går i at Gates har en skjult agenda, hans rolle i utvikling av vaksiner, kroppsspråket hans, forholdet til Jeffrey Epstein, samt at han angivelig kontrollerer mennesker gjennom mikrochipping. Faktisk.no advarte i 2020 om at man ikke bør tro på koronakonspirasjonene om Bill Gates.

annonse

Twitter skiller seg fra YouTube og Facebook. Forskerne har funnet en klar sammenheng mellom bruk av YouTube og tro på konspirasjonsteorier om koronaviruset. Det samme gjelder Facebook, men ikke Twitter.

Professor Toril Aalberg fra NTNU har en teori om at folk i større grad tar til motmæle på Twitter og at brukerne der har høy utdanning.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT