annonse

I statsbudsjettet 2023 foreslår regjeringen å gi over 40 milliarder kroner i bistand. Men organisasjonene er kritiske – de mener at bistand skal beregnes i prosent, ikke i kroner.

– Dess rikere Norge blir, dess gjerrigere skal vi tydeligvis bli overfor de fattigste i verden, skriver Jan Egeland i VG, og legger til:

– Det er ikke til å tro at et folk som har svimlende offentlig og privat forbruk ikke lengre klarer å avse 1 prosent til de som har ingenting.

annonse

Egeland er leder av Flyktninghjelpen, og mener at vi som et helt liv har trodd på den norske arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritetsidealer, oppfatter statsminister Jonas Gahr Støres bistandskutt som et svik.

Les også: Jan Egeland hamrer løs på oss, vi er hensynsløse som ikke vil ha enda flere asylsøkere

Han synes det er svært ille at landet vårt flommer over av eksportinntekter fra olje og gass samtidig som vi vil beholde 99,25 prosent og bare gi 0,75 prosent i bistand. Det er et mål at Norge skal gi en prosent av bruttonasjonalinntekt i bistand og utviklingshjelp.



annonse

– Vi har ikke gitt mindre av vår kollektive nasjonalinntekt i bistand siden 1976. Allerede fra 1980-tallet, i over 40 år, har vi i gode og onde år klart å dele om lag en prosent av vår rikdom med de folk som trenger det mest, skriver Egeland, og mener det er absurd og ulogisk:

– Begrunnelsen nå, for å bli gjerrigere enn vi har vært de siste 50 år, er absurd og ulogisk: Vi må få ned trykket i norsk økonomi fordi vi bruker så mange penger her i landet på pensjonister og annet offentlig forbruk.

Jan Egeland frykter også at reduksjonen i prosent kan smitte over på andre land. Det kan utløse en negativ dominoeffekt i andre giverland – når søkkrike Norge gir så mye mindre av sin rikdom.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT